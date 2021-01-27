MLB／5年大約回歸費城 瑞爾穆托創捕手史上最高均薪

費城費城人與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）達成薪資協議，據《MLBTR》與《Sports Grid》記者密許（Craig Mish）推文顯示，合約內容為5年1億1550萬，其年均薪2310萬美元讓他成為史上年均薪最高的捕手。

The Philadelphia Phillies and JT Realmuto are in agreement on a 5 year $115.5 million dollar contract. Pending physical. Per source. — Craig Mish (@CraigMish) January 26, 2021

瑞爾穆托在休賽季一開始僅有母隊費城人對他開出了5年1.1億美元的報價，費城人也相信能夠以這個金額讓他回歸，不過後續也傳出同分區的勇士出面攪局，而最終並沒有讓後者得逞，也間接讓瑞爾穆托抬價，成為史上年均薪最高的捕手。

2度贏得銀棒獎和出席全明星賽的瑞爾穆托，生涯僅待過馬林魚及費城人，合計2443個打席敲出.282/.336/.466的打擊三圍，附帶85發全壘打，109的wRC+以捕手來說算是非常優異，即便在縮水的2020賽季他的也繳出亮眼的wRC+125，根據Statcast數據顯示，他偷好球（framing）的技術同樣傑出。

茂爾（Joe Mauer） 歐新社

瑞爾穆托年均2310萬美元的薪資也正式宣告超越2010年雙城傳奇捕手茂爾（Joe Mauer）當時與母隊簽下的8年1億8400萬（年均2300萬）合約，成為史上年均薪最高的捕手。