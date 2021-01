MLB／5年大約回歸費城 瑞爾穆托創捕手史上最高均薪

費城費城人與瑞爾穆托(J.T. Realmuto)達成薪資協議,據《MLBTR》與《Sports Grid》記者密許(Craig Mish)推文顯示,合約內容為5年1億1550萬,其年均薪2310萬美元讓他成為史上年均薪最高的捕手。

The Philadelphia Phillies and JT Realmuto are in agreement on a 5 year $115.5 million dollar contract. Pending physical. Per source.