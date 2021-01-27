MLB／連9年名人堂票選槓龜 「血襪」席林明年不選了

距離進入大聯盟名人堂的75%門檻，「血襪」席林（Curt Schilling）今年只差16票，不過連續9年「槓龜」，只剩最後一次挑戰機會，他直接宣布：「明年不選了。」

2021年名人堂票選結果今天出爐，25位候選人都未入選，自2013年後，美國棒球記者作家協會（BBWAA）票選再次掛零，席林獲得71.1%票選已是所有人最高。

候選人若連續10年未過門檻就喪失資格，席林明年還有一次挑戰機會，但是他在個人臉書上寫給BBWAA的公開信中表示：「我不會參與最後一年的票選，我請求將我移出候選名單。」

這不代表席林不願加入名人堂，若名人堂資深委員選擇他，他願意接受，「我聽從資深委員、那些足以評價球員的人的意見，我不認為自己是個名人堂成員，但如果有前退役球員認為我是，我願意接受榮耀」。

名人堂主席克拉克（Jane Forbes Clark）表示，名人堂制定規則是讓BBWAA票選時有所依歸，而席林要求移除2022年候選名單的聲明已經收到，預計下次開會時一起討論。