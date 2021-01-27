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MLB／席林差16票飲恨 名人堂新成員掛零、1960年後第一次

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
今年名人堂票選結果出爐，前紅襪強投席林票數最接近，獲得71.1%的票選，只差16票就可跨過門檻，想進入聖殿只剩明年機會了。 美聯社
今年名人堂票選結果出爐，前紅襪強投席林票數最接近，獲得71.1%的票選，只差16票就可跨過門檻，想進入聖殿只剩明年機會了。 美聯社

2021年美國職棒大聯盟名人堂今年得主是一片空白，所有候選人都未跨過75%票選門檻，自1960年後首次沒有誕生新的名人堂人選，也是自1936年展開票選以來的第七次，「血襪」強投席林（Curt Schilling）更以71.1%飲恨。

名人堂由美國棒球記者作家協會（BBWAA）票選，今年25位候選人都未達門檻，未通過票選新增成員是自2013年後第一次，然而加上資深委員會延期舉辦，單年新成員完全掛零，則要追溯到61年前。

紅襪強投席林票數最接近，獲得71.1%的票選，只差16票就可跨過門檻，他在生涯累積3261局，投出216勝、3116次三振，防禦率3.46，2004年世界大賽更帶傷登板，右腳滲出的鮮血染紅白色襪子成為經典一幕，幫助紅襪封王，破除「貝比魯斯詛咒」。

即使戰績輝煌，席林在場外的言論卻頗富爭議，常透過個人社群平台，散布恐同、恐伊斯蘭、反猶太、種族歧視等思想，有的投票者就表明，是因為席林過於激進的言論才未將票投給他。

受到禁藥陰影籠罩的邦茲（Barry Bonds）以及克萊門斯（Roger Clemens）分別獲得61.8%、61.6%選票，排名第二、第三，雖然得票數逐漸成長，但兩人都只剩明年最後一次機會挑戰75%門檻。

由於去年名人堂得主的頒獎儀式因新冠肺炎疫情延後，今年還是會歡迎2020年新成員的加入，包括票選進入的基特（Derek Jeter）、沃克（Larry Walker）以及資深委員會選入的米勒（Marvin Miller）、西門斯（Ted Simmons）。

名人堂 紅襪 米勒

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