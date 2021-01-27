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左投終結者滑球殺很大 漢德轉戰國民仍有隱憂

聯合新聞網 / 陳志強
國民以一年1050萬美元簽下前印地安人投手漢德，他們原本的終結者哈德森去年雖然拿下10次救援成功，但防禦率高達6.10，漢德應該是更好的選擇。 2019 Topps 球員卡
國民以一年1050萬美元簽下前印地安人投手漢德，他們原本的終結者哈德森去年雖然拿下10次救援成功，但防禦率高達6.10，漢德應該是更好的選擇。 2019 Topps 球員卡

2019年國民與太空人血戰七場、才艱辛捧回冠軍金盃的畫面歷歷在目，如今國民陣容已大幅更動，休賽季除了與對球團意義非凡的精神領袖辛默曼（Ryan Zimmerman）再續前緣，近兩年的主戰捕手鈴木清投奔天使、曾立下汗馬功勞的終結者杜利托（Sean Doolittle）可能不會簽回，取而代之的新面孔包括「抗癌左投」萊斯特（Jon Lester）和漢德（Brad Hand），可說是「一代新人換舊人」，道盡職業運動的流動特性。

萊斯特今年一月初剛滿37歲，預計擔任薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin）之後的第四號先發，上季的他勝場貢獻指數為負值，生涯首度單季防禦率超過5，且三振率也創新低，儘管仍有「生涯200勝」的里程碑待追逐（目前193勝），但比起期待實際的帳面成績，不如接受他已逐漸轉換為「經驗傳承」角色的事實。

老將萊斯特生涯15個球季中有11個球季勝場達兩位數，雖然近年實力已不如前，但還是有不錯的吃局數能力。 2019 Topps 球員卡
老將萊斯特生涯15個球季中有11個球季勝場達兩位數，雖然近年實力已不如前，但還是有不錯的吃局數能力。 2019 Topps 球員卡

同為左投的漢德和萊斯特一樣，皆是簽下一年約，和衰退的萊斯特不同之處在於，漢德上季還是全大聯盟的救援王（16救援，防禦率2.05），只是由於印地安人打算撙節開支，才將他「不換約」，國民、大都會等隊都有表露興趣，最後花落國民，將扛起「關門」重任。

三月即將31歲的漢德生涯起步於馬林魚，在先發角色投得掙扎，2016年開季前遭到DFA，被教士隊延攬改造，移防牛棚的漢德脫胎換骨，該年出賽82場全大聯盟最多，K/9值首度來到二位數，對左打的被打擊率僅1成24（樣本數超過20局的投手中排名第一），也是教士隊史第六位能夠單季投出百次三振的後援投手。

漢德2016年能夠大放異彩，除了先發轉後援以外，配球也是關鍵之一，2016年以前都是四縫線速球為主，2016則以伸卡球為主（36.4%），曲球次之，四縫的用量退居第三，雖然用來應付右打者的伸卡球效果不太好（被打擊率2成93），但曲球的揮空率超過五成、四縫的被打擊率1成17，都讓漢德找到立足之地。

致力「轉型」的漢德接下來卻逐步揚棄伸卡，勤練滑球，2017年起每一年投最多的球種都是滑球，比例都在五成徘徊，近四年他的滑球被打擊率分別為1成39、2成04、1成58、1成04，是棒壇最頂級的滑球之一，2020年投22局未被挨轟、每局被上壘率0.77，憑藉的就是滑球壓制力和精準控球（K/BB值7.25），無論對上左右打都能游刃有餘。

漢德改用滑球當成主要武器之後越投越好，壓制對手的成效非常驚人。 2019 Topps Bunt 球員卡
漢德改用滑球當成主要武器之後越投越好，壓制對手的成效非常驚人。 2019 Topps Bunt 球員卡
不過細看漢德的進階數據仍有隱憂，例如上季的BABIP偏低（0.255，生涯平均0.287），3.83的xFIP也不算優質，揮空率下降、均速呈現退化等因素，使得漢德的把關偶有劇場，稱不上太牢靠，去年雖然例行賽全數守下，但季後賽便被洋基攻破（面對6人次被敲3安、投出1次保送），狼狽結束在印地安人的日子。

和漢德共築國民防線的牛棚投手還有哈德森（Daniel Hudson）、哈瑞斯（Will Harris）、蘇洛（Wander Suero）和雷尼（Tanner Rainey）等人，春訓邀請名單尚有克雷（Sam Clay）、艾維蘭（Luis Avilan）兩名左投，代表34歲杜利托回鍋的可能性並不高。

輿論普遍認為中區隊伍相對實力較弱，事實上，漢德去年的23場出賽中，只有9場來自於落差較大的對手（海盜、皇家、老虎），縱使白襪、雙城也討不到太多便宜，且讓我們觀察新球季將在國聯東區面對大都會、勇士等強權的漢德，滑球能否有效施展吧！

國民

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