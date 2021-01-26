MLB／生涯防禦率破4獲名人堂選票 知名記者透露小故事

2021大聯盟名人堂票選結果將在明(26)日公布，不過先去陸續有投票記者「爆雷」自己的投票結果，而根據名人堂計票員蒂博（Ryan Thibodaux）的統計，在已經確定164張有效票中，後援投手哈金斯(LaTroy Hawkins)獲得一張選票，隨後《USA TODAY Sports》記者奈丁格（Bob Nightengale）表示那一張票是他投的。

哈金斯生涯戰績為75勝94負、4.31防禦率、127次救援成功及17.8WAR，被認為在名人堂票選僅有陪榜的份，而奈丁格也解釋上票給哈金斯的原因。

1993年，年輕的奈丁格尚未具有票選名人堂的資格，但當時他非常敬佩皇家外野手麥克雷(Hal McRae)的領導風範及熱情，但最後這位有6季繳出3成以上打擊率、3屆全明星賽及2度MVP票選前五的明星，連一張名人堂選票都沒有得到，奈丁格也坦言相當難過。

而在28年後，奈丁格決定將票投給不被看好的哈金斯，奈丁格認為哈金斯具有多項進入名人堂的條件，「球員成績、行為正直、良好的運動精神及性格，以及對球隊的貢獻」。

「我希望哈金斯以後可以對大家說，自己對棒球做出了貢獻，而獲得一張名人堂選票。」

此屆名人堂票選，奈丁格也將票投給杭特（Torii Hunter）、華格納（Billy Wagner）、邦茲（Barry Bonds)、克萊門斯（Roger Clemens）、索沙(Sammy Sosa)及謝菲爾德（Gary Sheffield）。