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MLB／幫世仇洋基清薪資空間？ 紅襪總裁解釋原因
洋基今(26)日將牛棚好手歐塔維諾（Adam Ottavino）送往紅襪，騰出了將近900萬薪資空間，順利避開豪華稅支出，而波士頓當地媒體也質疑為何要順著洋基的意，紅襪總裁布隆（Chaim Bloom）也解釋原因。
布隆在電話會議時表示，並不認為這項交易僅對洋基有利：「我知道他們是洋基，我了解他們在打什麼算盤，兩支球隊是彼此競爭出了名，但是如果我們不願意做一些可以幫助我們的事情，我們將裹足不前，雖然這項交易看起來對紅襪不利，但我們並不害怕。」
談到歐塔維諾，布隆相信他會找回過往身手，「我們有了歐塔維諾，他是一個有豐富經驗的後援投手，特別是在美東火藥庫出賽，他已經有了實績，他能解決右打者，以及擁有出色的三振能力，是我們陣容中做最渴望得到的選手。」
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