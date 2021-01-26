MLB／全面DH制交換季後賽擴編 球員工會反對

去年兩聯盟都採用DH制，獲得不少選手及外界好評，而球員工會也在日前提出延續全面指定打擊制的議題，但大聯盟卻希望以擴大季後賽規模來進行協商，而根據《MLB Network》的記者海曼（Jon Heyman）表示，球員工會已經拒絕此談判。

據海曼報導，球員工會向大聯盟高層提出全面指定打擊制，但後者也提出必須同意擴大季後賽規模的條件，球員工會則拒絕此項交換條件，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，大聯盟方面提出引進電子好球帶的議題，是球員工會反對的主因。

MLB offered a universal DH if the union agreed to expanded playoffs. Union rebuffed the deal, which included extra money for players, so at least for now there will be no universal DH. — Jon Heyman (@JonHeyman) January 25, 2021

羅森索也指出，球員工會也擔心在自由市場流動緩慢下，若答應擴大季後賽規模，恐將打亂各隊戰力佈局規畫，球員工會正另尋其他辦法解決，不過美國媒體認為全面指定打擊制以及擴大季後賽規模這兩大議題，仍然存在談判的空間。