MLB／全面DH制交換季後賽擴編 球員工會反對

去年兩聯盟都採用DH制,獲得不少選手及外界好評,而球員工會也在日前提出延續全面指定打擊制的議題,但大聯盟卻希望以擴大季後賽規模來進行協商,而根據《MLB Network》的記者海曼(Jon Heyman)表示,球員工會已經拒絕此談判。

據海曼報導,球員工會向大聯盟高層提出全面指定打擊制,但後者也提出必須同意擴大季後賽規模的條件,球員工會則拒絕此項交換條件,根據《The Athletic》記者羅森索(Ken Rosenthal)報導,大聯盟方面提出引進電子好球帶的議題,是球員工會反對的主因。

MLB offered a universal DH if the union agreed to expanded playoffs. Union rebuffed the deal, which included extra money for players, so at least for now there will be no universal DH.