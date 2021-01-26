聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／全面DH制交換季後賽擴編 球員工會反對
去年兩聯盟都採用DH制，獲得不少選手及外界好評，而球員工會也在日前提出延續全面指定打擊制的議題，但大聯盟卻希望以擴大季後賽規模來進行協商，而根據《MLB Network》的記者海曼（Jon Heyman）表示，球員工會已經拒絕此談判。
據海曼報導，球員工會向大聯盟高層提出全面指定打擊制，但後者也提出必須同意擴大季後賽規模的條件，球員工會則拒絕此項交換條件，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，大聯盟方面提出引進電子好球帶的議題，是球員工會反對的主因。
MLB offered a universal DH if the union agreed to expanded playoffs. Union rebuffed the deal, which included extra money for players, so at least for now there will be no universal DH.— Jon Heyman (@JonHeyman) January 25, 2021
羅森索也指出，球員工會也擔心在自由市場流動緩慢下，若答應擴大季後賽規模，恐將打亂各隊戰力佈局規畫，球員工會正另尋其他辦法解決，不過美國媒體認為全面指定打擊制以及擴大季後賽規模這兩大議題，仍然存在談判的空間。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言