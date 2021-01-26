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MLB／達比修有熱愛鑽研變化球 透露兒子已會4顆球種

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有透露自己無時無刻都在鑽研變化球。 美聯社。
達比修有透露自己無時無刻都在鑽研變化球。 美聯社。

以多樣變化球著稱的日籍強投達比修有，近日參加節目透露，自己無時無刻都在鑽研變化球，也提到13歲的兒子進步神速，已經會投出高達4種變化球。

達比修有近日參與日本節目，達比修有表示自己從日常生活中就非常喜歡鑽研變化球，「我也會在下場比賽思考要丟什麼球種，對我來說，變化球是除了家庭之外，唯一讓我關注的事物，我的腦袋自然而然會去思考它。」

「即使在YouTube或其他平台看到與棒球無關的影片，我也可以聯想到棒球，甚至又會回到變化球的議題上，我在睡前也會在反覆在夜晚思考。」

而達比修有對變化球的執著，似乎也影響到了兒子，達比修有表示近日在接兒子的球感到愈來愈強勁，小小年紀更是擁4顆變化球，「他會投曲球、滑球、卡特球及變速球。」，而達比修有也被主持人誇讚世界最頂尖的變化球導師，「很多人都在鑽研棒球，但是很少像我這樣研究變化球的人。」

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