MLB／當地疫情慘重 仙人掌聯盟建議春訓延後展開

在亞利桑那州鳳凰城做為集訓基地的仙人掌聯盟,今(26)日致信大聯盟高層,表示由於鳳凰城馬里科帕縣的疫情感染率高居不下,希望大聯盟能將春訓延期。

9位亞利桑那州的城市代表人及仙人掌聯盟執行長今日發表聯合聲明,因馬里科帕縣是美國新冠疫情感染率最高的地區之一,延後春訓才是明智的選擇,參照大聯盟的賽程,春訓將於2月27日展開,根據華盛頓大學研究指出,亞歷桑那州的疫情將會在3月逐漸改善。

大聯盟官方則表示,「如同我們先前公布,我們將繼續與公共衛生局、醫學專家及球員工會進行協商,是否應該根據疫情狀況對目前賽程進行修改,我們也會確保球員、教練、裁判、工作人員及球迷的安全。」

根據大聯盟之前公布的時程,春訓預定於2月中展開,例行賽則於4月1日開打。

BREAKING Arizona’s Cactus League tells @MLB it wants to delay start of spring training because of Maricopa County’s high COVID infection rate. #12News pic.twitter.com/H61DbDurVY