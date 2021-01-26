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MLB／當地疫情慘重 仙人掌聯盟建議春訓延後展開

聯合新聞網 / 綜合報導
仙人掌聯盟今(26)日致信大聯盟高層，表示所在地疫情慘重，希望將春訓延期。 美聯社。
仙人掌聯盟今(26)日致信大聯盟高層，表示所在地疫情慘重，希望將春訓延期。 美聯社。

在亞利桑那州鳳凰城做為集訓基地的仙人掌聯盟，今(26)日致信大聯盟高層，表示由於鳳凰城馬里科帕縣的疫情感染率高居不下，希望大聯盟能將春訓延期。

9位亞利桑那州的城市代表人及仙人掌聯盟執行長今日發表聯合聲明，因馬里科帕縣是美國新冠疫情感染率最高的地區之一，延後春訓才是明智的選擇，參照大聯盟的賽程，春訓將於2月27日展開，根據華盛頓大學研究指出，亞歷桑那州的疫情將會在3月逐漸改善。

大聯盟官方則表示，「如同我們先前公布，我們將繼續與公共衛生局、醫學專家及球員工會進行協商，是否應該根據疫情狀況對目前賽程進行修改，我們也會確保球員、教練、裁判、工作人員及球迷的安全。」

根據大聯盟之前公布的時程，春訓預定於2月中展開，例行賽則於4月1日開打。

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