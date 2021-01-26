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MLB／與世仇紅襪做交易 洋基如願送走歐塔維諾清薪資

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基送出牛棚好手歐塔維諾（Adam Ottavino）到紅襪，以避開豪華稅支出。 美聯社。
洋基送出牛棚好手歐塔維諾（Adam Ottavino）到紅襪，以避開豪華稅支出。 美聯社。

根據《ESPN》消息，洋基為了控制團隊薪資，今(26)日與世仇紅襪進行交易，送出牛棚好手歐塔維諾（Adam Ottavino）、新秀投手傑曼(Frank German)及85萬美元現金，將換回1名日後指定球員或兌換現金。

2018年與洋基簽下3年2700萬美元的歐塔維諾，下賽季將是合約年，洋基將會省下近900萬美元的團隊薪資空間，以避開高額豪華稅。

歐塔維諾為洋基效力2個賽季，繳出8勝8負2救援、防禦率2.76的成績，2019年與終結者查普曼（Aroldis Chapman）、布里頓（Zack Britton）及康利（Tommy Kahnle）組成的堅實牛棚羨煞各隊。然而他上賽季控球走鐘，18.1局就送出9次保送，防禦率暴漲至5.89，也是洋基想出清原因。

這也是2支世仇近30年來第3度進行交易，首次將追朔到1997年紅襪將一壘手史丹利(Mike Stanley)交易，換回投手小阿瑪斯（Tony Armas Jr.），而2014年紅襪再度將二壘手強森(Kelly Johnson)送至洋基，換來游擊手祖魯（Stephen Drew），不過兩隊最著名的交易還是在1918年，紅襪老闆為解決財務問題，竟將陣中超級巨星貝比魯斯(Babe Ruth)賣給洋基，貝比魯斯也隨洋基獲得4座世界大賽冠軍，而紅襪此後受到貝比魯斯魔咒影響，直到2004年拿下冠軍才破除詛咒。

值得一提的是洋基如願送走歐塔維諾清出薪資空間後，具大聯盟記者費斯坦(Mark Feinsand）報導，此舉增加洋基簽回37歲老將賈納（Brett Gardner）的可能性，只是年薪恐將低於上季的1250萬美元，不過他有機會當終生洋基人。

薪資 強森

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