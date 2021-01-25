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MLB／4大先發合計去年只投1局！美記者點出洋基隱憂
洋基今天才完成一筆4換1交易案，送出農場排名第15的投手亞祖（Miguel Yajure）、第19的投手康崔拉斯（Roansy Contreras）、第21的外野手史密斯（Canaan Smith），以及游擊手艾斯寇托（Maikol Escotto）換取海盜隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）。
Between Taillon/Kluber/Severino/German, they threw a combined 1 IP last year. #Yankees— Brendan Kuty (@BrendanKutyNJ) January 24, 2021
乍看之下田中將大、派克斯頓（James Paxton）與哈普（J.A. Happ）離去的缺口已逐漸補齊，但《SNY》記者柯提（Brendan Kuty）指出：洋基今年預計撐起先發輪值的其中四人：泰隆、克魯伯（Corey Kluber）、塞維里諾（Luis Severino）以及赫曼（Domingo German），他們在去年合計僅投1局而已。
唯一的1局是克魯伯效力遊騎兵時期所投，而上述4人中有3人在去年飽受傷病所苦，赫曼則是因家暴問題遭聯盟整季禁賽，儘管這幾人過往都曾有過不錯的投球表現，但能否保持健康正常出賽，將會是新賽季的關鍵。
And combined for 14.4 bWAR in 2018.— Corin Hoggard (@corinhoggard) January 24, 2021
14.7 if you remove German from the equation, which I’m perfectly willing to do.
另一位記者霍賈德（Corin Hoggard）則表示，若再往前推一年至2018，這四人帶來的綜合產值（bWAR）為14.4，若扣除赫曼帶來的負產值可是高達14.7，反倒是條相當不錯的輪值。
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