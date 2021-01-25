快訊

台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／4大先發合計去年只投1局！美記者點出洋基隱憂

聯合新聞網 / 綜合報導
塞維里諾（Luis Severino）因開韌帶置換手術將缺席大半個賽季。 歐新社
塞維里諾（Luis Severino）因開韌帶置換手術將缺席大半個賽季。 歐新社

洋基今天才完成一筆4換1交易案，送出農場排名第15的投手亞祖（Miguel Yajure）、第19的投手康崔拉斯（Roansy Contreras）、第21的外野手史密斯（Canaan Smith），以及游擊手艾斯寇托（Maikol Escotto）換取海盜隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）。

乍看之下田中將大、派克斯頓（James Paxton）與哈普（J.A. Happ）離去的缺口已逐漸補齊，但《SNY》記者柯提（Brendan Kuty）指出：洋基今年預計撐起先發輪值的其中四人：泰隆、克魯伯（Corey Kluber）、塞維里諾（Luis Severino）以及赫曼（Domingo German），他們在去年合計僅投1局而已。

唯一的1局是克魯伯效力遊騎兵時期所投，而上述4人中有3人在去年飽受傷病所苦，赫曼則是因家暴問題遭聯盟整季禁賽，儘管這幾人過往都曾有過不錯的投球表現，但能否保持健康正常出賽，將會是新賽季的關鍵。

另一位記者霍賈德（Corin Hoggard）則表示，若再往前推一年至2018，這四人帶來的綜合產值（bWAR）為14.4，若扣除赫曼帶來的負產值可是高達14.7，反倒是條相當不錯的輪值。

家暴

相關新聞

MLB／國聯全壘打王喊4年長約 6隊動心、勇士冷處理

勇士隊外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）仍待價而沽，據《MLB Insider》作家高梅茲（Hector Gomez）推特指出，有多達6支大聯盟球隊對他表達興趣。

MLB／4大先發合計去年只投1局！美記者點出洋基隱憂

洋基今天才完成一筆4換1交易案，送出農場排名第15的投手亞祖（Miguel Yajure）、第19的投手康崔拉斯（Roansy Contreras）、第21的外野手史密斯（Canaan Smith），

MLB／日本打棒球孩子越來越少？達比修：有誰想剃平頭呢

去年從小熊轉戰教士隊的日籍強投達比修有，昨日在日本TBS節目「林老師也不知道的事」中透過遠端登場，針對打棒球的人數減少發表了看法。 據日媒《Sponichi Annex》報導，補習班講師林修表示

MLB／團隊薪資快爆表 洋基恐送走牛棚大將歐塔維諾

據《紐約郵報》記者雪曼（Joel Sherman）指出，洋基隊為整理40人名單及控制團隊薪資，年薪900萬美元的歐塔維諾（Adam Ottavino），恐怕成為第一個兜售的對象。

MLB／明星終結者降臨國民 漢德轉戰家鄉華盛頓

據《MLBTR》撰文與《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，國民隊與前印地安人終結者漢德（Brad Hand）達成協議，以1年1050萬美元轉戰家鄉華盛頓。

MLB／洋基換來王牌的換帖兄弟 柯爾與泰隆再當隊友

洋基隊以4名農場新人換來海盜隊先發投手泰隆（Jameson Taillon），最興奮的人要數陣中王牌柯爾（Gerrit ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。