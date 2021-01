MLB／4大先發合計去年只投1局！美記者點出洋基隱憂

洋基今天才完成一筆4換1交易案,送出農場排名第15的投手亞祖(Miguel Yajure)、第19的投手康崔拉斯(Roansy Contreras)、第21的外野手史密斯(Canaan Smith),以及游擊手艾斯寇托(Maikol Escotto)換取海盜隊先發投手泰隆(Jameson Taillon)。

乍看之下田中將大、派克斯頓(James Paxton)與哈普(J.A. Happ)離去的缺口已逐漸補齊,但《SNY》記者柯提(Brendan Kuty)指出:洋基今年預計撐起先發輪值的其中四人:泰隆、克魯伯(Corey Kluber)、塞維里諾(Luis Severino)以及赫曼(Domingo German),他們在去年合計僅投1局而已。

唯一的1局是克魯伯效力遊騎兵時期所投,而上述4人中有3人在去年飽受傷病所苦,赫曼則是因家暴問題遭聯盟整季禁賽,儘管這幾人過往都曾有過不錯的投球表現,但能否保持健康正常出賽,將會是新賽季的關鍵。

And combined for 14.4 bWAR in 2018.

14.7 if you remove German from the equation, which I’m perfectly willing to do.