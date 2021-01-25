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MLB／日本打棒球孩子越來越少？達比修：有誰想剃平頭呢

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有 歐新社
達比修有 歐新社

去年從小熊轉戰教士隊的日籍強投達比修有，昨日在日本TBS節目「林老師也不知道的事」中透過遠端登場，針對打棒球的人數減少發表了看法。

據日媒《Sponichi Annex》報導，補習班講師林修表示，「雖然是少子化，但打棒球的人口明顯減少了。」達比修則回應，「那是因為到目前為止，高中棒球的體罰太多了，高中生都理著平頭，我認為現在的孩子們，誰會想在這時代留著平頭呢。」、「好比說足球選手，有著給人染髮很帥的印象。」

達比修認為，「無條件強制所有人參加的運動，肯定會走下坡，即使沒有少子化，我想打棒球的人也會越來越少。」達比修也提到，他絕對不會教小朋友進行犧牲短打，「如果我是在這時代出生的孩子，我想大概不會做，如果要在小學教短打，我也不會想做。」、「正常地揮棒，照自己想要的去投去打，讓他們從事自己喜歡的運動才是我想做的事。」

少子化 補習 日本 足球

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