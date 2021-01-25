MLB／國聯全壘打王喊4年長約 6隊動心、勇士冷處理

勇士隊外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）仍待價而沽，據《MLB Insider》作家高梅茲（Hector Gomez）推特指出，有多達6支大聯盟球隊對他表達興趣。

SOURCE: Marcell Ozuna is seeking a 4-year and up multi-year contract. Six teams have shown interest:



- Red Sox

- Yankees

- Dodgers

- Mets

- Twins

- Brewers@z101digital @ZDeportes — Héctor Gómez (@hgomez27) January 22, 2021

高梅茲表示，歐蘇納對外喊價要求一紙4年以上的合約，其中包括紅襪、洋基、道奇、大都會、雙城及釀酒人等6隊都對他展現高度興趣，值得一提的是，這份名單並沒有包括原東家亞特蘭大勇士。

歐蘇納在2020縮水賽季打出生涯代表作，打擊三圍.338/.431/.636，附帶國聯最多的18支全壘打與56分打點，勇士理應一同參與這場爭奪戰。在休賽季初期，總經理安索普洛斯（Alex Anthopoulos）曾公開表示，「我們樂於續簽歐蘇納」，然而三個月過去了，雙方卻沒有任何更進一步的談判消息。

有記者提出一個論點，那就是歐蘇納比起待在國聯，更適合作為指定打擊在美聯穩定出賽，而這也能說明為何隸屬於國聯的勇士對他興致缺缺。