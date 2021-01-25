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MLB／團隊薪資快爆表 洋基恐送走牛棚大將歐塔維諾

聯合新聞網 / 綜合報導
年薪900萬美元的歐塔維諾，恐怕成為洋基接下來要出清的對象。 歐新社
年薪900萬美元的歐塔維諾，恐怕成為洋基接下來要出清的對象。 歐新社

據《紐約郵報》記者雪曼（Joel Sherman）指出，洋基隊為整理40人名單及控制團隊薪資，年薪900萬美元的歐塔維諾（Adam Ottavino），恐怕成為第一個兜售的對象。

洋基今天才完成一筆4換1交易案，送出農場排名第15的投手亞祖（Miguel Yajure）、第19的投手康崔拉斯（Roansy Contreras）、第21的外野手史密斯（Canaan Smith），以及游擊手艾斯寇托（Maikol Escotto），換取海盜隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）。

而繼簽下勒梅休（DJ LeMahieu）與克魯伯（Corey Kluber）後，洋基的團隊薪資距離2.1億的豪華稅門檻僅剩600萬美元的空間，另外為清出40人名單給上述兩人，可能會向其他球隊發動交易，安都哈（Miguel Andujar）、佛羅利爾（Estevan Florial）、吉爾（Luis Gil）、麥迪納（Luis Medina）等年輕戰力都是可能的交易人選。

球團內也有人持反對意見，認為首要之務為清除牛棚大將歐塔維諾2021年的900萬美元薪資以利規避豪華稅。35歲的他上個賽季投出生涯最糟表現，僅投18.1局防禦率5.89，不過29.4%的高三振率以及遠高於生涯平均的.375 BABIP，說明他差強人意的成績部分原因為糟糕的運氣所致，事實上歐塔維諾實力尚存。

洋基

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