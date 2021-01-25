MLB／明星終結者降臨國民 漢德轉戰家鄉華盛頓

據《MLBTR》撰文與《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，國民隊與前印地安人終結者漢德（Brad Hand）達成協議，以1年1050萬美元轉戰家鄉華盛頓。

Closer Brad Hand and the Washington Nationals are in agreement on a one-year, $10.5 million contract, sources familiar with the deal tell ESPN.



Hand winds up with more than his option and will be the Nationals’ new closer. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 25, 2021

30歲的漢德在過去五季是聯盟最佳的後援投手之一，自2016年被母隊馬林魚放進讓渡名單，轉戰教士後投出佳績，隨後教士隊在2018年將他交易至當時還有競爭力的印地安人，在克里夫蘭的兩個賽季他同樣表現亮眼，在總計107局的投球中繳出2.78的防禦率和亮眼的34.8%三振率以及僅7.9%的保送率。

雖然漢德表現出色，但去年印地安人為了紓緩財政狀況，否決了他2021年1000萬美元的球隊選擇權，甚至為了節省100萬的買斷金將他放入讓渡名單，不過最後沒有球隊接手，於是印地安人將其買斷成為自由球員。

不過漢德最終獲得的金額反而還比原先多了50萬美元，該文作者推測是現在各球團對球隊的財政狀況有更進一步的掌握，自由球員市場雖進展緩慢，但狀況也比預期中的要好一些。

雖然帳面數據上看不出絲毫衰退，但事實是漢德各球種的球速都在持續下降，2018年的速球均速還有93.8英里，隔年卻掉到92.7，去年則僅剩91.4英里，而揮空率也同樣下跌，2016-19年，他的揮空率都能穩定維持在13%左右，去年只剩略低於平均的10.5%。