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MLB／明星終結者降臨國民 漢德轉戰家鄉華盛頓

聯合新聞網 / 綜合報導
國民隊與前印地安人終結者漢德（Brad Hand）達成協議，以1年1050萬美元轉戰家鄉華盛頓。 美聯社
國民隊與前印地安人終結者漢德（Brad Hand）達成協議，以1年1050萬美元轉戰家鄉華盛頓。 美聯社

據《MLBTR》撰文與《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，國民隊與前印地安人終結者漢德（Brad Hand）達成協議，以1年1050萬美元轉戰家鄉華盛頓。

30歲的漢德在過去五季是聯盟最佳的後援投手之一，自2016年被母隊馬林魚放進讓渡名單，轉戰教士後投出佳績，隨後教士隊在2018年將他交易至當時還有競爭力的印地安人，在克里夫蘭的兩個賽季他同樣表現亮眼，在總計107局的投球中繳出2.78的防禦率和亮眼的34.8%三振率以及僅7.9%的保送率。

雖然漢德表現出色，但去年印地安人為了紓緩財政狀況，否決了他2021年1000萬美元的球隊選擇權，甚至為了節省100萬的買斷金將他放入讓渡名單，不過最後沒有球隊接手，於是印地安人將其買斷成為自由球員。

不過漢德最終獲得的金額反而還比原先多了50萬美元，該文作者推測是現在各球團對球隊的財政狀況有更進一步的掌握，自由球員市場雖進展緩慢，但狀況也比預期中的要好一些。

雖然帳面數據上看不出絲毫衰退，但事實是漢德各球種的球速都在持續下降，2018年的速球均速還有93.8英里，隔年卻掉到92.7，去年則僅剩91.4英里，而揮空率也同樣下跌，2016-19年，他的揮空率都能穩定維持在13%左右，去年只剩略低於平均的10.5%。

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