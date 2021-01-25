MLB／洋基換來王牌的換帖兄弟 柯爾與泰隆再當隊友

洋基隊以4名農場新人換來海盜隊先發投手泰隆（Jameson Taillon），最興奮的人要數陣中王牌柯爾（Gerrit Cole），昔日兩位海盜「大物」如今將在洋基共組輪值，柯爾為這筆交易按讚，「我早就告訴過洋基，Jameson是那種你希望能和自己在同一陣營作戰的傢伙。」

洋基今天完成這筆4換1交易案，送出農場排名第15的投手亞祖（Miguel Yajure）、第19的投手康崔拉斯（Roansy Contreras）、第21的外野手史密斯（Canaan Smith），以及游擊手艾斯寇托（Maikol Escotto）。

泰隆為海盜在2010年選秀以榜眼籤選進的好手，柯爾則為2011年狀元，兩人在大、小聯盟都曾並肩作戰，直到2018年柯爾被交易送到太空人隊。

泰隆的生涯最佳球季為2018年，繳出14勝10敗、防禦率3.20，但他的棒球路一路走來坎坷，2014年進行TJ韌帶置換手術，2017年季中診斷出睪丸癌動刀，2019年5月再次被發現手肘韌帶撕裂，生涯第二次開TJ手術，2019、2020年球季一併報銷。

洋基交易換來泰隆，柯爾超滿意，「我早就告訴過洋基，如果你想要押注某個人、如果你想要開戰，泰隆是你會想要放在自己陣營的傢伙，他從不退卻，他讓每個在他身邊的人都變得更好，他是我見過最有韌性的人之一。」

柯爾對泰隆的術後重建有信心，他表示，「他很努力想要拚回來，他會盡快適應在紐約的一切，讓自己處於絕佳位置，因為他是職業球員。」