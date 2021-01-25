藍鳥補強動作頻頻 超越光芒趕上洋基不是夢想

過去季後球員市場的主角多半是洋基、道奇或紅襪這些傳統強隊，但今年風水輪流轉，新興的教士、白襪以及新來一位「富爸爸」的大都會紛紛不甘寂寞輪流登場亮相搶盡老牌球隊鋒頭，上週則輪到藍鳥成為鎂光燈焦點，繼去年買來王牌投手柳賢振後，這次他們一舉簽下市場上第二把交椅——明星中外野手史布林格（George Springer）。不但又一次大幅刷新隊史簽約最高紀錄，也讓人深刻感受到他們企圖超越洋基、光芒兩強登上美聯東區王座的決心。

藍鳥這兩年勵精圖治其來有自並不令人意外，畢竟他們剛好碰上了一個千載難逢的大好機會，擁有多位年輕新星同時年資未滿仲裁資格的豐厚「紅利」。三個大名鼎鼎的「星二代」——二游組合畢吉歐（Cavan Biggio）及畢謝特（Bo Bichette）、最近減肥有成但仍可能是未來一壘手甚至DH的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）目前都還只能領區區幾十萬美元的底薪。而且年方27已連續三年打出好成績的古巴外野手小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）他那七年2200萬，還有四年才到期的超長合約如今看起來也是便宜到不行。即便是首度獲得薪資仲裁資格的新科銀棒獎得主赫南德茲（Teoscar Hernandez）今年薪水也不過區區432萬。更重要的是這些未來之星全都年紀輕輕就嶄露頭角，都還有成長空間。不趁這大好紅利花完、薪資大幅上漲前全力一搏，更待何時？

藍鳥三大星二代小葛雷諾(中)、畢謝特(右)和畢吉歐(左)都還在低薪階段，但他們的打擊潛力正逐漸要爆發出來，這是藍鳥拚冠的最佳時機。 2019 Topps Now 球員卡

也因此除了簽下史布林格之外，藍鳥最近接連動作不斷。這個冬天他們的一大要務是要好好整治去年表現不上不下（FIP 4.57位居全聯盟第16位），想再更上層樓勢必得尋求奧援的牛棚。尤其去年臨危受命頂上終結者的巴斯（Anthony Bass）這條「魚」（英文bass有鱸魚之意）又被馬林魚撈走，於是藍鳥除了先簽下準備改變跑道當後援的恰特伍德（Tyler Chatwood）外，隨即又補了前年在教士靠一手快速指叉球大殺四門的救援王耶茨（Kirby Yates）。不過去年剛因手肘骨刺動刀的耶茨能恢復幾分功力還是個未知數，因此早有傳聞藍鳥還把腦筋動到另一位救援王漢德（Brad Hand）身上。

但牛棚補破網只是打底，真正決定今年美東三強誰能勝出的關鍵無疑仍在於哪一隊的先發投手戰力最強、最有深度上。雖說去年球季一結束，藍鳥馬上就跟季中交易來的三振好手瑞伊（Robbie Ray）續約，加上輪值排在柳賢振和瑞伊之後的三號先發皮爾森（Nate Pearson）有著被視為十大新秀之一的看好度，但他畢竟只有區區4場大聯盟及34場小聯盟先發經驗（雖說在這34場之中皮爾森投出了驚人的2.26防禦率及每九局10.7次三振），這樣的組合怎麼看也顯得單薄。再往下排更只有去年雙雙撞上生涯最大低潮的兩名老將羅亞克（Tanner Roark，上季防禦率6.80）及史崔普林（Ross Stripling，5.84）。雖說根據最新數據模擬，在光芒送走王牌投手史奈爾（Blake Snell）後，藍鳥的先發投手WAR預估值13.0已經超越光芒的11.3，但與最近剛簽下克魯柏（Corey Kluber）的洋基（17.9）仍有相當一段距離。是以在球季開打前，藍鳥勢必不會停下補強先發投手的腳步。

藍鳥的先發投手目前是較為薄弱的一環，除了王牌柳賢振外，二號的瑞伊(左)和三號的皮爾森(右)恐怕都不夠可靠，再補進一位強投是勢在必行。 歐新社資料照片

而從包括先前傳出將與明星外野手布蘭特利（Michael Brantley）簽約在內的種種跡象看來，藍鳥也的確有餘力在市場上捕獲另一條大魚。即便加上史布林格的兩千多萬年薪，過去全盛時期團隊薪資曾上看1.6億的藍鳥目前「只」花了聯盟平均的一億元上下。據傳他們還未退出今年市場最大獎包爾（Trevor Bauer）的角逐戰。如果想要一口氣解決先發投手戰力的問題，不惜重本簽下今年WAR預估有4.2的包爾，至少在帳面上確實能將先發陣容提升到可與洋基相抗衡的高度。

但即便沒撈到包爾這條大魚，市場上也還有很多先發投手可供選擇。像是一直有多隊垂涎，具備二號投手潛力至不濟也是工作馬一匹的歐多瑞齊（Jake Odorizzi，自2014年起連續六季先發28場以上、共投991.2局且防禦率維持在3.88）。另外也早就傳出藍鳥對「國產」左投派克斯頓（James Paxton）有興趣。簽下歐多瑞齊或派克斯頓甚至乾脆一點「我全都要」，不但是進可攻退可守的活棋，還少了把雞蛋全都放在包爾這個籃子的風險

歐多瑞齊(左)和派克斯頓(右)也都是藍鳥目前有興趣爭取的先發投手，如果搶不到包爾，省下的錢足以兩個都要還有剩。 歐新社資料照片

由於疫情的關係，繼去年被迫客居自家3A球隊的水牛城主場後，今年藍鳥仍可能無法回北國為家鄉球迷獻技，必須留在佛州春訓基地開打新的一季。但反正新球季能否開放球迷進場、能開放多少還在未定之天，對藍鳥來說也不算太過吃虧。反過來說，包括新加入的球員將可留在熟悉的佛州春訓基地，或許反是收之桑榆。總而言之，小葛雷諾、畢吉歐與畢謝特這三位「星二代」齊聚一堂，不但對藍鳥來說是千載難逢的大好機會，對大聯盟而言同樣是難得一見可以使力宣傳的寶貴資產。藍鳥高層當然得把握住這稍縱即逝的短暫紅利，在這幾年打出一番名堂來。也多虧他們，先前宛如一灘死水的自由球員市場才稍稍有了生氣。至於這批未來之星能否背負起奪冠的光榮使命，絕對值得所有棒球迷多加注意。