MLB／張育成排新秀第16名 美網站看好成內野工具人

專研大聯盟選手培育的網站「Prospects1500」，選出今年印地安人隊前50大新秀，台灣好手張育成被排在第16名，被看好以頭號「內野工具人」身分在新球季卡位大聯盟。

25歲的張育成近兩年都曾升上大聯盟，去年雖然因為夏訓的好表現進入開季名單，不過上場機會不多，整季出賽10場，敲出2安打，打擊率1成82，2019年則出賽28場，13支安打中包括1發全壘打，打擊率1成78。

大聯盟出賽不固定，這是「Prospects1500」給予張育成的第一句評語，不過今年隨著林多（Francisco Lindor）、弗里曼（Mike Freeman）離隊，看好張育成會成為球隊主要的內野工具人。

「Prospects1500」指出，張育成能夠守內野四個位置（實際上張育成僅擔任過二壘手、三壘手、游擊手），而且打擊能力能為工具人這個位置帶來火力提升。

文中也指出，張育成今年最大競爭對手就是因為林多離開而交易來的羅沙里歐（Amed Rosario）、吉曼尼茲（Andres Gimenez），要看誰能夠先搶下內野中線位置。

「Prospects1500」將22歲的吉曼尼茲排在第7名，屬於「高度期待升上大聯盟」的第二梯隊，張育成則位在第三梯隊，升上大聯盟的期待度在平均值，有機會成為穩定貢獻者。