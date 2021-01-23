MLB／教士3年約帶回工具人普洛法 美媒點出疑慮

據《MLBTR》記者帕森（Jeff Passan）報導，聖地牙哥教士以3年2100萬美元攬回內野工具人普洛法（Jurickson Profar）。

普洛法在去年展現出身為工具人的價值，上個賽季曾有5個守位的出賽經驗，大多時間鎮守二壘及左外野，縮水賽季他出賽56場，敲出生涯新高的.278打擊率外帶7支全壘打和56分打點。

27歲的普洛法在獲得更多上場時間後，打擊成績也逐漸步上軌道，2020他起初打得掙扎，最後43場拉尾盤，打擊率.331和攻擊指數.879。

不過有美媒點出這張合約的疑慮，那就是普洛法雖看似有著不俗的打擊表現，也有多重守備能力，但去年《Statcast》資料顯示，他在擊球初速的表現上是遠低於聯盟平均的23%，強擊球的比例（Hard hit%）更是落在聯盟最後7%，輸給其他93%的打者，紮實擊球比例（Barrel%）也僅排在最後10%。