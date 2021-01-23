MLB／曾在洋基出怪聲 哈普加盟雙城只說「祝福」

去年與洋基不歡而散，38歲投手哈普（JA Happ）以1年800萬美元合約加盟雙城隊，今天在加盟記者會上談到前東家，他祝福洋基一切順利，但無意再開砲火，選擇將目光望向爭取下一紙合約。

哈普與洋基的合約中有2021年1700萬美元選擇權，2020年縮水賽季先發10場或投62局以上會自動生效，未達標則洋基可決定是否執行選擇權，而他在去年未能固定輪值出賽，最終留下9場先發，洋基也未執行選擇權，哈普進入自由市場。

哈普季中曾抱怨，洋基為了避免觸發他的續約條件，因此故意跳過他的輪值；總經理凱許曼（Brian Cashman）對於他的指控也很不開心，反駁賽程因新冠肺炎而大亂，總教練布恩（Aaron Boone）只能選擇讓表現好的球員多上，而哈普未能用成績為自己爭取更多出賽機會。

哈普今天在加盟雙城的記者會上，被問到去年賽季，他收斂砲火，「以表現來說，我覺得2020年感覺挺好的，我翻轉了前一年的表現，有點像是回到過去6年的感覺。」

他表示，「我在那裡有一群很棒的隊友，我祝福他們一切順利，但現在我會專注在向前看，期待現在與雙城一起拚戰。」

今年以一年短約前進雙城，明年球季又將多了1歲的他，還想再拚下一份合約，「今年市場受到疫情影響，但我現在有了另一次機會，我計畫在這份合約之後，還會再爭取另一次機會。」