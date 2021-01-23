MLB／修補二壘防區 紅襪簽下前道奇工具人赫南德茲

據《MLBTR》報導，前道奇隊工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）與紅襪簽下2年1400萬的合約，而這也是自新任紅襪總裁布倫（Chaim Bloom）去年上任後，最大筆的自由市場簽約。

Per source, Hernandez’s deal with the Red Sox is for two years and $14 million. https://t.co/59edxPM6nM — Mark Feinsand (@Feinsand) January 23, 2021

這筆交易並沒有讓太多人驚訝，紅襪與赫南德茲的傳言早在日前便甚囂塵上，此外教頭柯拉（Alex Cora）於2017年任職經典賽波多黎各國家隊總理時，赫南德茲就在當時的陣中，意即兩人早有合作經驗。

29歲的赫南德茲曾是太空人隊第6輪的選秀，但在經過幾次交易後他被送至馬林魚和道奇隊，在2014-20年找到了自己在大聯盟的一席之地，他扮演好齒輪的角色作為球隊工具人（大多在二壘和外野），讓調度更有彈性，此外進攻上也常有讓人印象深刻的適時一擊，打擊三圍 .240/.312/.425 (98 wRC+)，附帶68支全壘打，但在2019-20年間成績快速下滑，以致於他拿不到更好的合約。

赫南德茲對紅襪的二壘防區將會是一大升級，進階數據指出上個賽季紅襪在此防區的綜合產值排名聯盟第25，查維斯（Michael Chavis ）和阿洛尤（Christian Arroyo）是陣中唯二健康的二壘手。此外，紅襪球團尚未處理好自由球員布萊德利（Jackie Bradley Jr.）與班寧坦迪（Andrew Benintendi）的交易疑雲，赫南德茲的加盟或許會是影響球隊的重要因子。