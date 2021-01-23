快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／修補二壘防區 紅襪簽下前道奇工具人赫南德茲

聯合新聞網 / 綜合報導
這幾年在季後賽常有適時一擊的道奇隊工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）轉戰紅襪，簽下2年1400萬的合約。 歐新社
這幾年在季後賽常有適時一擊的道奇隊工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）轉戰紅襪，簽下2年1400萬的合約。 歐新社

據《MLBTR》報導，前道奇隊工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）與紅襪簽下2年1400萬的合約，而這也是自新任紅襪總裁布倫（Chaim Bloom）去年上任後，最大筆的自由市場簽約。

這筆交易並沒有讓太多人驚訝，紅襪與赫南德茲的傳言早在日前便甚囂塵上，此外教頭柯拉（Alex Cora）於2017年任職經典賽波多黎各國家隊總理時，赫南德茲就在當時的陣中，意即兩人早有合作經驗。

29歲的赫南德茲曾是太空人隊第6輪的選秀，但在經過幾次交易後他被送至馬林魚和道奇隊，在2014-20年找到了自己在大聯盟的一席之地，他扮演好齒輪的角色作為球隊工具人（大多在二壘和外野），讓調度更有彈性，此外進攻上也常有讓人印象深刻的適時一擊，打擊三圍 .240/.312/.425 (98 wRC+)，附帶68支全壘打，但在2019-20年間成績快速下滑，以致於他拿不到更好的合約。

赫南德茲對紅襪的二壘防區將會是一大升級，進階數據指出上個賽季紅襪在此防區的綜合產值排名聯盟第25，查維斯（Michael Chavis ）和阿洛尤（Christian Arroyo）是陣中唯二健康的二壘手。此外，紅襪球團尚未處理好自由球員布萊德利（Jackie Bradley Jr.）與班寧坦迪（Andrew Benintendi）的交易疑雲，赫南德茲的加盟或許會是影響球隊的重要因子。

紅襪 道奇 赫南德茲

相關新聞

MLB／漢克阿倫過世 曾與王貞治較勁全壘打結下緣分

生涯累積755轟的大聯盟前全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron）過世，享壽86歲，他曾與王貞治在東京後樂園球場上演全壘...

MLB／曾在國民執教王建民 77歲教頭強森確診新冠肺炎

曾率美國隊出戰2008年北京奧運、2009年世界棒球經典賽的名教頭強森（Davey Johnson），傳出確診新冠肺炎，...

MLB／「國民先生」再戰一年 辛默曼一年約續留國民

「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）生涯的第16個賽季將繼續留在華盛頓，據《MLB.com》撰文指出，他與國民隊簽下一年100萬美元的短約。 Mr. National returns!

MLB／修補二壘防區 紅襪簽下前道奇工具人赫南德茲

據《MLBTR》報導，前道奇隊工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）與紅襪簽下2年1400萬的合約，而這也是自新任紅襪總裁布倫（Chaim Bloom）去年上任後，最大筆的自由市場簽約。

MLB／曾在洋基出怪聲 哈普加盟雙城只說「祝福」

去年與洋基不歡而散，38歲投手哈普（JA Happ）以1年800萬美元合約加盟雙城隊，今天在加盟記者會上談到前東家，他祝...

MLB／教士3年約帶回工具人普洛法 美媒點出疑慮

據《MLBTR》記者帕森（Jeff Passan）報導，聖地牙哥教士以3年2100萬美元攬回內野工具人普洛法（Jurickson Profar）。 普洛法在去年展現出身為工具人的價值，上個賽季曾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。