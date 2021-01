MLB／修補二壘防區 紅襪簽下前道奇工具人赫南德茲

據《MLBTR》報導,前道奇隊工具人赫南德茲(Enrique Hernandez)與紅襪簽下2年1400萬的合約,而這也是自新任紅襪總裁布倫(Chaim Bloom)去年上任後,最大筆的自由市場簽約。

Per source, Hernandez’s deal with the Red Sox is for two years and $14 million. https://t.co/59edxPM6nM