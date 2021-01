MLB／「國民先生」再戰一年 辛默曼一年約續留國民

「國民先生」辛默曼(Ryan Zimmerman)生涯的第16個賽季將繼續留在華盛頓,據《MLB.com》撰文指出,他與國民隊簽下一年100萬美元的短約。

Mr. National returns! Ryan Zimmerman has agreed to a one-year deal to stay in D.C. pic.twitter.com/2AsomyIJtO