MLB／「國民先生」再戰一年 辛默曼一年約續留國民

「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）生涯的第16個賽季將繼續留在華盛頓，據《MLB.com》撰文指出，他與國民隊簽下一年100萬美元的短約。

Mr. National returns! Ryan Zimmerman has agreed to a one-year deal to stay in D.C. pic.twitter.com/2AsomyIJtO — Nationals on MASN (@masnNationals) January 22, 2021

36歲的辛默曼，自2005年被國民隊以第一輪第四位選秀選中後，一待就是15年，雖然在2020賽季為疫情安全考量選擇不出賽，但這無損他生涯對國民隊帶來的貢獻，在1689場出賽中繳出.279的打擊率、270轟和1015分打點。

國民在這個休賽季已經透過交易向海盜換來主戰一壘手貝爾（Josh Bell），貝爾是一名左右開弓的打者，而右打辛默曼的簽約可以增加陣中一壘防區的後備戰力，他在2018、19年都為國民填補上了空缺，分別出賽85和52場。

國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）表示，「我們從沒打算中止與Zim（辛默曼）的合作，他的打擊技巧仍適合我們的球隊。」辛默曼不管在出賽場次、全壘打、打點、二壘安打數、得分、保送等都高居隊史第一，是名符其實的國民先生，他甚至在2019年敲出隊史第一支世界大賽全壘打。

國民隊在休賽季的動作也不少，除了交易來貝爾外，還簽下兩位小熊隊大將，包含外野手史瓦伯（ Kyle Schwarber ）與老將投手萊斯特（ Jon Lester）。