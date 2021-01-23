MLB／曾在國民執教王建民 77歲教頭強森確診新冠肺炎

曾率美國隊出戰2008年北京奧運、2009年世界棒球經典賽的名教頭強森（Davey Johnson），傳出確診新冠肺炎，他已在接受治療後出院。

強森已高齡77歲，教練資歷豐富，17年總教練生涯，有7年待在大都會，而2012年王建民效力國民隊時，強森就是國民總教練，加上北京奧運、經典賽都擔任美國隊教頭，台灣球迷對他並不陌生。

強森染疫消息傳出，大都會前發言人何懷茲（Jay Horwitz）證實此事，他在推特發文鼓勵強森，「他的領導力、決心、精神帶領大都會拿下1986年冠軍，沒有人能像他一樣對抗新冠肺炎，我們會力挺你，Davey。」

何懷茲隨後再進一步表示，他已與強森的太太聯繫，強森現在已經出院，「他已經完成了治療，目前在家休養。」