MLB／漢克阿倫過世 曾與王貞治較勁全壘打結下緣分

生涯累積755轟的大聯盟前全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron）過世，享壽86歲，他曾與王貞治在東京後樂園球場上演全壘打表演賽，東、西方全壘打王對決膾炙人口，王貞治雖在這場對決落居下風，但當時漢克阿倫就預測，王貞治生涯將敲超過800轟。

這場對決發生在1974年11月，大聯盟明星隊造訪日本，事前並未說好，而是在臨陣搓合下，雙方同意來場1對1的全壘打大賽，沒有任何正式競賽規章，漢克阿倫與王貞治說好，兩人各20次出棒機會，分成4輪進行，每次揮擊5球，就這樣展開了對決。

當年40歲的漢克阿倫，對上34歲的王貞治，最終由漢克阿倫以10轟擊敗王貞治的9轟，當時效力大都會的二壘手米蘭（Felix Millan）在場邊見證這場比賽，同意這是一場不分軒輊的對決，「你不能說王貞治贏了，但也不能說他輸了。」

漢克阿倫也不吝讚賞，「王貞治才34歲，他有機會突破800轟，我贏得今天的比賽不代表什麼，如果說有任何意義，那就是我們一起讓球迷度過了開心的時光。」

王貞治最終生涯累積868轟，保有地表上於職業生涯敲出最多全壘打的球員紀錄，算是實現了漢克阿倫的預言，兩位全壘打王結下緣分，1990年攜手創立世界少年棒球大會，共同規廣棒球，蔚為佳話。