MLB／傳奇球星漢克阿倫過世 享壽86歲

打破貝比魯斯（Babe Ruth）在美國職棒大聯盟全壘打紀錄、蔑視種族仇恨的傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）今天過世，享壽86歲。

法新社報導，漢克阿倫曾效力的波士頓勇士和職棒大聯盟MLB表示，這位令人喜愛的名人堂球星今早過世。

MLB聲明指出，「我們對漢克阿倫過世相當難過，他是我們球賽史上最偉大的球員和人物之一。」

這位被暱稱為Hammerin' Hank的漢克阿倫，於1974年4月8日擊出生涯第715轟，打破貝比魯斯近40年前締造的紀錄。

當時有5萬3775人湧入亞特蘭大富爾頓郡運動場慶祝。期間不斷見到對他仇恨電郵、死亡威脅，甚至對他家人的死亡威脅出現，在他接近破紀錄兩個球季期間，對他的人身安全加強維護。

漢克阿倫生涯共擊出755支全壘打，這項紀錄保持33年，後來被邦茲（Barry Bonds）生涯762轟所破。

漢克阿倫1982年進入棒球名人堂，2002年因慈善行為和人道主義事業獲前總統老布希（George H. W.Bush）頒贈總統自由獎章（Presidential Medal ofFreedom）。