MLB／塞揚強投包爾何去何從？曝大都會與天使領跑

受疫情影響，大聯盟自由市場一片冷清，連塞揚強投包爾(Trevor Bauer)至今仍未尋得落腳處，但根據大聯盟記者費桑（Mark Feinsand）報導，隨著春訓逐漸接近，自由市場將會逐漸解凍，而費桑也預測兩支豪門大都會及天使，將是簽下包爾的領跑者。

根據費桑說法，大都會在新老闆「富爸爸」柯恩（Steve Cohen）銀彈挹注下，能夠給出包爾最想要的價碼，而大都會也希望包爾與狄葛隆（Jacob deGrom）組成賽揚級輪值，新賽季重新奪回國聯東區霸主的地位。

亟欲補強先發輪值的天使，也是包爾爭奪戰的領跑者之一，此外，身為南加州人的包爾，在地緣上天使也占盡優勢，而同城道奇也傳出有意爭奪這位賽揚王牌，但道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman)是出了名的吝嗇給自由球員長約，可能無法滿足包爾需求。