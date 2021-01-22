MLB／美媒曬現役與傳奇比較 塔提斯將比肩A-Rod？

球員職業生涯非常短暫，到最後一定會走上退休這條路，徒留球迷滿滿的不捨及懷念，而現今大聯盟人才輩出，總會有幾位新星令我們想起熟悉的身影，美媒《YardBarker》也列出幾位潛力新星，與大聯盟傳奇名將做出比較。

索托(Juan Soto) │ 小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）

現年22歲的索托可能將擁有與小葛瑞菲同樣璀璨的職業生涯，2019年索托迎來第一個大聯盟完整賽季，送出打擊三圍.282/.401/.548，外加34轟及110分打點，而入選13次全明星、生涯擁630轟的小葛瑞菲，與索托同年紀繳出的成績為300/.366/.481，以及22轟、80分打點，索托略勝一籌。

亞古納（Ronald Acuna Jr.） │ 楚奧特（Mike Trout）

雖然「鱒魚」楚奧特仍處於生涯顛峰，但至今所累積的數據已經夠格與名人堂巨星齊名，而亞古納正是被稱作為國家聯盟的鱒魚，2019年繳出2成80打擊率、41轟及101分打點，另外還有22支二壘安打以及37次盜壘成功，表現相當全面，而楚奧特則是在2019年打出.291/.438/.645夢幻的三圍，以及45轟、104分打點，斬獲生涯第3座美聯MVP。

塔提斯（Fernando Tatis Jr.） │ 羅德里奎茲（Alex Rodriguez）

五拍子內野好手A-ROD，很少有人能以他作為模板，而同樣游擊手出身的塔提斯可望比肩前輩，兩人同樣擁有出色的打擊技巧，也有一流防守水平，塔提斯在2019賽季僅出賽84賽，打出3成17打擊率外加22轟，優異表現成為教士力捧的新興招牌。