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MLB／天使新簽捕手鈴木清 期待接大谷100英里火球

聯合新聞網 / 綜合報導
日裔捕手鈴木清(Kurt Suzuki)期待接捕大谷翔平100英里的火球。 美聯社。
日裔捕手鈴木清(Kurt Suzuki)期待接捕大谷翔平100英里的火球。 美聯社。

天使以1年150萬美元簽下日裔捕手鈴木清(Kurt Suzuki)，新賽季將與日籍二刀流好手大谷翔平成為隊友，而日前鈴木清接受日本媒體《Full-count》表示，自己很期待接捕大谷翔平100英里的火球。

談到新賽季將與大谷翔平成為隊友，鈴木清興奮表示，「我真的很期待能接下大谷100英里的球，且他還有曲球、滑球、指叉球及變速球，我對他在大聯盟所展現的才華感到訝異，所以我很期待接到他的球。」

效力大聯盟15年，鈴木清也對戰過許多日籍投手，也對他們留下深刻印象，「我曾經對決過松坂大輔，他的直球非常有威力，並投出好幾場亮眼先發。」

去年賽季天使投手防禦率為5.09，排名大聯盟第25位，擁有豐富接捕經驗的鈴木清也對指導年輕投手感興趣，「我還沒有接過隊友的球，但過去我在場上有看過他們投球，尤其是邦迪（Dylan Bundy）及希尼（Andrew Heaney），他們展現無窮的潛質，有機會成長為一線巨投，我也很高興能夠幫助隊上年輕投手，我迫不及待想幫助他們成長。」

鈴木 日本

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