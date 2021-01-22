聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／近年受盡人情冷暖 布萊恩坦言打球不如從前有趣
小熊當家三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年深陷交易傳聞，種種刺激讓他身心疲憊，近日布萊恩上節目坦言，打棒球已經不如從前那樣有趣。
布萊恩今(22)日上廣播節目時，被問到對於自己充斥交易流言，是否在球場上還感到快樂時，布萊恩則給出了否定的答案，「打從2018年我第一次聽到我將要被交易時，就讓我非常煩躁，我心裡想，這還有趣嗎？我為什麼開始打棒球？正是因為這運動帶給我相當多的樂趣。」
「我打棒球是為了名利及賺錢，但目前這些我都滿足了，我必須重新思考『我為什麼開始打棒球』。」
因為無法與球隊簽下長約，布萊恩近年也招致各種批評，但他表示自己並不甩那些評論：「我才不管他們怎麼說，如果我繳出單場4支4的表現，對他們來說還是不夠好，所以我才懶得理他們。」
儘管近年受盡人情冷暖，但布萊恩在節目上表示自己仍會回想起過去那段打球的快樂時光，他也希望能在新賽季再次找回那種幸福的感覺，「我發現自己在場上，沒有任何喜悅的感覺，我正試圖尋找那段打球時的那份快樂。」
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言