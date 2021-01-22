快訊

非法「假疫苗」釀疫情？中國焦慮再起新「非洲豬瘟警報」

皇翔建設勝出！砸了快130億元拿下敦南SOGO

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／近年受盡人情冷暖 布萊恩坦言打球不如從前有趣

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊當家三壘手布萊恩(Kris Bryant)坦言打棒球已經不如從前那樣有趣。 美聯社。
小熊當家三壘手布萊恩(Kris Bryant)坦言打棒球已經不如從前那樣有趣。 美聯社。

小熊當家三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年深陷交易傳聞，種種刺激讓他身心疲憊，近日布萊恩上節目坦言，打棒球已經不如從前那樣有趣。

布萊恩今(22)日上廣播節目時，被問到對於自己充斥交易流言，是否在球場上還感到快樂時，布萊恩則給出了否定的答案，「打從2018年我第一次聽到我將要被交易時，就讓我非常煩躁，我心裡想，這還有趣嗎？我為什麼開始打棒球？正是因為這運動帶給我相當多的樂趣。」

「我打棒球是為了名利及賺錢，但目前這些我都滿足了，我必須重新思考『我為什麼開始打棒球』。」

因為無法與球隊簽下長約，布萊恩近年也招致各種批評，但他表示自己並不甩那些評論：「我才不管他們怎麼說，如果我繳出單場4支4的表現，對他們來說還是不夠好，所以我才懶得理他們。」

儘管近年受盡人情冷暖，但布萊恩在節目上表示自己仍會回想起過去那段打球的快樂時光，他也希望能在新賽季再次找回那種幸福的感覺，「我發現自己在場上，沒有任何喜悅的感覺，我正試圖尋找那段打球時的那份快樂。」

相關新聞

MLB／近年受盡人情冷暖 布萊恩坦言打球不如從前有趣

小熊當家三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年深陷交易傳聞，種種刺激讓他身心疲憊，近日布萊恩上節目坦言，打棒球已經不如從前那樣有趣。 布萊恩今(22)日上廣播節目時，被問到對於自己充斥交易流言，

MLB／簽包爾組塞揚連線 道奇拚衛冕要幹大事？

休賽季道奇在自由市場上雖還未有大動作，檯面下仍展現衛冕霸業的野心，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，道奇正在關注塞揚強投包爾(Trevor Bauer)的動向，將有望與另一塞揚級

MLB／「小聯盟出發也沒關係」南韓王牌梁玹種赴美欲望強烈

韓職起亞虎王牌投手梁玹種去年成為自由球員，也表達挑戰美職的想法，而昨(20)日是梁玹種與大聯盟球隊談判的截止日期，而韓媒《news1》報導，梁玹種將截止日延至本月30日，也願意退一步接受小聯盟合約。

MLB／還是想念皇家的好 前救援王戴維斯回鍋老東家

根據《ESPN》消息，皇家將與前大聯盟救援王戴維斯(Wade Davis)簽下附帶春訓邀請的小聯盟合約，一搏重回大聯盟機會，而現年35歲的戴維斯曾在2015年擔任皇家牛棚要角，也在當年一嚐世界大賽冠軍

MLB／史布林格友情攻勢失敗 布蘭德利2年約續留太空人

根據《ESPN》報導，外野手布蘭德利(Michael Brantley)同意以2年3200萬美元合約重返太空人，先前傳出甫加盟藍鳥的史布林格(George Springer)私下牽線，盼望與布蘭德利再

MLB／不爽遭洋基刻意冷凍 哈普1年約加盟雙城

根據《MLB Network》記者海曼(Jon Heyman)報導，雙城與前洋基老將左投哈普（J.A. Happ）取得共識，雙方將以1年800萬美元達成協議，而雙城也是哈普大聯盟生涯中效力的第7支球隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。