MLB／近年受盡人情冷暖 布萊恩坦言打球不如從前有趣

小熊當家三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年深陷交易傳聞，種種刺激讓他身心疲憊，近日布萊恩上節目坦言，打棒球已經不如從前那樣有趣。

布萊恩今(22)日上廣播節目時，被問到對於自己充斥交易流言，是否在球場上還感到快樂時，布萊恩則給出了否定的答案，「打從2018年我第一次聽到我將要被交易時，就讓我非常煩躁，我心裡想，這還有趣嗎？我為什麼開始打棒球？正是因為這運動帶給我相當多的樂趣。」

「我打棒球是為了名利及賺錢，但目前這些我都滿足了，我必須重新思考『我為什麼開始打棒球』。」

因為無法與球隊簽下長約，布萊恩近年也招致各種批評，但他表示自己並不甩那些評論：「我才不管他們怎麼說，如果我繳出單場4支4的表現，對他們來說還是不夠好，所以我才懶得理他們。」

儘管近年受盡人情冷暖，但布萊恩在節目上表示自己仍會回想起過去那段打球的快樂時光，他也希望能在新賽季再次找回那種幸福的感覺，「我發現自己在場上，沒有任何喜悅的感覺，我正試圖尋找那段打球時的那份快樂。」