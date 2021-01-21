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MLB／簽包爾組塞揚連線 道奇拚衛冕要幹大事？
休賽季道奇在自由市場上雖還未有大動作，檯面下仍展現衛冕霸業的野心，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，道奇正在關注塞揚強投包爾(Trevor Bauer)的動向，將有望與另一塞揚級左投克蕭（Clayton Kershaw）共組輪值左右護法。
左打者眾多的道奇目前仍是將右手內野視為補強第一目標，除了持續與老將三壘手透納(Justin Turner)進行談判外，也傳出將目光轉向內野手希米恩（Marcus Semien），而帕森指出，道奇也正在關注包爾，有機會將他納入麾下。
而《MLB Network》記者海曼(Jon Heyman)早前報導，包爾希望簽下年薪至少3600萬美元的頂級合約，而身為大市場球隊的道奇確實能給出符合包爾期待的合約，目前大聯盟投手年薪最高的是洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)，年薪正是3600萬美元。
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