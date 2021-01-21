MLB／「小聯盟出發也沒關係」南韓王牌梁玹種赴美欲望強烈

韓職起亞虎王牌投手梁玹種去年成為自由球員，也表達挑戰美職的想法，而昨(20)日是梁玹種與大聯盟球隊談判的截止日期，而韓媒《news1》報導，梁玹種將截止日延至本月30日，也願意退一步接受小聯盟合約。

梁玹種經紀人向《news1》表示，梁玹種有非常強大的意願赴美尋夢，也可以接受小聯盟合約：「我知道仍有大聯盟球隊對他感興趣，我認為他能放寬條件，無論合約長度及薪資，我們主要接受大聯盟合約，若沒有球隊來談的話，從小聯盟出發也行。」

由於新冠病毒疫情造成美職自由市場流動緩慢，梁玹種的旅美夢仍不被看好，而老東家起亞虎也已與梁玹種經紀人會面，提出為期4年的合約，讓這位南韓國家隊王牌仍有退路可走。