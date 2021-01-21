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MLB／還是想念皇家的好 前救援王戴維斯回鍋老東家
根據《ESPN》消息，皇家將與前大聯盟救援王戴維斯(Wade Davis)簽下附帶春訓邀請的小聯盟合約，一搏重回大聯盟機會，而現年35歲的戴維斯曾在2015年擔任皇家牛棚要角，也在當年一嚐世界大賽冠軍香檳滋味。
原為先發投手角色的戴維斯生涯初期並不順遂，轉投皇家牛棚後成為牛棚主力，與當年赫雷拉（Kelvin Herrera）、霍蘭德(Greg Holland)並稱牛棚三本柱，戴維斯為皇家貢獻47次救援成功、防禦率僅2.94，隨後與洛磯簽下3年5200萬美元合約，並在2018年首度獲得救援王獎項，但戴維斯隨後兩年成績大爆炸，更是在去年留下破表的20.77防禦率及2次救援成功而遭到釋出。
近年來，皇家牛棚有如妙手回春，前終結者索瑞亞（Joakim Soria）、前選秀狀元霍契佛(Luke Hochevar)、甘迺迪（Ian Kennedy）、羅森索(Trevor Rosenthal)及去年重返堪薩斯的霍蘭德，都曾在皇家牛棚重拾過往身手，而「台灣之光」王建民為了延續大聯盟生涯，2016年也在皇家牛棚效力，更是成為單季牛棚投手合力締造41.1局無失分紀錄的一員。
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