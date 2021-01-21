MLB／還是想念皇家的好 前救援王戴維斯回鍋老東家

最近，原本靜悄悄的大聯盟自由球員市場，總算開始動了起來。在大聯盟對各隊發出「春訓和例行賽將如期展開」的備忘錄，以及教士、大都會、白襪等隊大動作地補強之後，本來還在觀望的球隊忽然意識到，距離春訓投捕手報

2021-01-21 07:00