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MLB／史布林格友情攻勢失敗 布蘭德利2年約續留太空人
根據《ESPN》報導，外野手布蘭德利(Michael Brantley)同意以2年3200萬美元合約重返太空人，先前傳出甫加盟藍鳥的史布林格(George Springer)私下牽線，盼望與布蘭德利再度攜手奮戰，如今希望波滅。
布蘭德利大聯盟生涯效力12年，待過印地安人及太空人，生涯繳出打擊率2成97、114轟、640分打點及.794的OPS值，4度入選全明星賽，並於2014年季末獲MVP票選第3位。
自從2014年以來，布蘭德利有5個賽季繳出3成以上打擊率，打擊表現相當穩定，另外也僅有10.1%的被三振率，在同一時間且至少2000打席的球員當中排名第3低，33歲的布蘭德利去年仍有3成打擊率，外加5轟、22分打點及.840的OPS值。
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