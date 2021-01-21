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MLB／不爽遭洋基刻意冷凍 哈普1年約加盟雙城

聯合新聞網 / 綜合報導
雙城與前洋基老將左投哈普（J.A. Happ）取得共識，雙方將以1年800萬美元達成協議。 法新社
雙城與前洋基老將左投哈普（J.A. Happ）取得共識，雙方將以1年800萬美元達成協議。 法新社

根據《MLB Network》記者海曼(Jon Heyman)報導，雙城與前洋基老將左投哈普（J.A. Happ）取得共識，雙方將以1年800萬美元達成協議，而雙城也是哈普大聯盟生涯中效力的第7支球隊。

哈普縱橫大聯盟14載，先後效力費城人、太空人、藍鳥、水手及海盜，表現中規中矩，直到再度回鍋藍鳥後大放異彩，2016年單季拿下20勝，防禦率僅3.18，2018年季中遭到藍鳥交易至洋基並延續好表現，獲得洋基2年3400萬美元續約。

2019年賽季，哈普雖投出12勝8負，但防禦率是不及格的4.91，逐漸老邁的哈普也讓洋基對他的身手感到疑慮，到了去年賽季，哈普出賽數略減，先發9場貢獻49.1局，防禦率為水準內的3.47。

而在當初簽下的兩年合約當中，若2020賽季哈普貢獻165局或者27場先發，將會自動執行第3年1700萬美元的合約選項，不過去年受疫情影響縮水後，這個數字就變成只需10次先發或62局的投球，但哈普兩項都未達標，也讓他對洋基頗有微詞，認為是球團刻意冷凍。

去年賽季雙城先發投手防禦率為3.58，排名全大聯盟第3，下賽季將由前田健太、貝瑞歐斯（Jose Berrios）、皮內達(Michael Pineda)、布納克（Randy Dobnak）及哈普肩負輪值角色，而另外兩位老將歐多瑞齊（Jake Odorizzi）及希爾（Rich Hill）或許不會再重返雙城。

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