瑞爾穆托獲破億報價 最強捕手應續留費城人

最近，原本靜悄悄的大聯盟自由球員市場，總算開始動了起來。在大聯盟對各隊發出「春訓和例行賽將如期展開」的備忘錄，以及教士、大都會、白襪等隊大動作地補強之後，本來還在觀望的球隊忽然意識到，距離春訓投捕手報到日已經只剩不到四個禮拜，就算去年受疫情衝擊、資金再怎麼撙節，也不應該放任市場上一大堆尚未找到新家的自由球員繼續枯等，畢竟，在這種供過於求的買家市場裡，有出手的話，比較容易能用划算的價格買到不錯的球員。而且，教士、大都會、白襪都上太空了，其他隊如果再不有所動作，那2021年賽季對前述這三支球隊來說，就會變得太簡單了。

那些即將覺醒補強的球隊，除了有昨天剛用六年1億5000萬美金大約簽下史普林格（George Springer）的藍鳥，還包含去年球季結束後換總管的費城人隊，而他們目前鎖定的目標，是自由市場上所剩球員中，最大咖的野手——捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

費城人隊去年把原總管克蘭塔克（Matt Klentak）降職之後，找來豐功偉業無數的資深球隊操盤手鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）統籌棒球事務，並延攬球員出身的新世代管理人才佛德（Sam Fuld）出任總管，大幅改組管理部門。他們的意圖再明顯不過，就是要走出近年戰績不上不下的窘境，力求把近期得投資化為場上實績。鄧布勞斯基的專長就是把投資化為實績，過去他曾打造馬林魚、紅襪分別在1997和2018年的冠軍隊，以及操盤兩度闖進世界大賽的老虎隊。

現在，面對同分區對手大都會的大肆補強，以及勇士實力依然堅強的挑戰，鄧布勞斯基得有大動作才能有所突破。而留住瑞爾穆托，或許就是那第一個大動作。費城人其實有不錯的陣容基底，去年要不是牛棚表現差得可以，他們應該能夠擠進季後賽。來到休賽季，他們事實上已經透過交易和自由球員簽約，補進艾瓦拉多（Jose Alvarado）和布萊德利（Archie Bradley）等後援投手，強化牛棚戰力，可是這些補強都只能算是邊際，真正要有感的話，還是得把捕手的洞和先發輪值的深度補起來。

瑞爾穆托是在2019年二月，被馬林魚交易到費城人的。費城人當初付出了非常高昂的代價——農場裡最頂級的投手新秀桑契斯（Sixto Sanchez）和另外兩名球員——才換到他，而瑞爾穆托的索價如此高昂，也其來有自，因為他從2017年起就已晉升全聯盟最頂尖捕手之林。加入費城人後，瑞爾穆托也沒讓他們失望，持續運用他在捕手界罕見的超高運動能力和敏捷性，搭配愈趨成熟的長打火力和本來就很出色的防守功夫，繳出佳績。過去兩年，他在費城人繳出逼近6（5.8）的WAR值（Baseball Reference 版本），為全聯盟捕手之最。然後，他在去年球季結束後成為自由球員。

據資深大聯盟記者史塔克（Jayson Stark）的報導，費城人已經對瑞爾穆托提出五年破億美金（折合台幣約28億）的合約報價，但瑞爾穆托還沒有接受。瑞爾穆托陣營，現階段把瑞爾穆托包裝成「自由市場上最頂級的野手」，不單純只是「自由市場上最頂級的捕手」，因此他們著眼的，是本休賽季最大張的野手自由球員合約；換句話說，他們期望的可能是優於史普林格合約的條件。

但那有可能嗎？瑞爾穆托團隊會不會野心太大？答案是肯定的。沒錯，瑞爾穆托確實是市場上最頂級的捕手，但是不是最頂級的「野手」，那可不一定，一定有一派的人認為，史普林格的價值和未來的投資報酬率，在他之上。此外，瑞爾穆托今年就要滿30歲了。過去多年來，許多大聯盟明星捕手在滿30歲之後的生涯軌跡，都不是太「美好」。以下是筆者挑出過去20年來，一些知名捕手「27到29歲」和「30到32歲」的數據比較：

波西（Buster Posey） 27到29歲 打擊三圍.306/.368/.465、WAR值15.9 30到32歲 打擊三圍.289/.363/.408、WAR值7.9

茂爾（Joe Mauer） 27到29歲 打擊三圍.315/.399/.437、WAR值11.8 30到32歲 打擊三圍.286/.365/.406、WAR值8.6

麥坎（Brian McCann） 27到29歲 打擊三圍.252/.329/.441、WAR值6.5 30到32歲 打擊三圍.235/.313/.418、WAR值5.7

莫里納（Yadier Molina） 27到29歲 打擊三圍.295/.351/.438、WAR值13.2 30到32歲 打擊三圍.291/.334/.407、WAR值11

路克洛伊（Jonathan Lucroy） 27到29歲 打擊三圍.284/.349/.443、WAR值10.2 30到32歲 打擊三圍.267/.332/.404、WAR值3.7

威特斯（Matt Wieters） 27到29歲 打擊三圍.253/.302/.428、WAR值3.0 30到32歲 打擊三圍.235/.303/.376、WAR值1.5

當然，不論是哪種球員，27到29歲的表現，一般來說本來就會比30到32歲來得好，但就捕手來說，他們衰退的幅度似乎更為劇烈，而且我們還沒提到的是更大的受傷風險。前面點出的這幾位捕手中，茂爾在31歲那年就因腦震盪傷病史轉全職的一壘手，而波西則是整個生涯都有偶爾在一壘出賽，保持讓身體偶爾有機會免於被捕手位置磨耗的模式。

瑞爾穆托陣營一定也會準備好一套論述，去說服潛在的買家，瑞爾穆托跟大部分捕手都不一樣。他們會說瑞爾穆托的運動能力非常優異，身體的彈性和靈敏度都比較好，所以受傷風險較低，而且過去三年來，瑞爾穆托也只有在2018年因為背傷缺陣20天，傷病史並不豐富。然而，對於捕手，球隊預設的受傷風險肯定會比其他種類的球員高，筆者認為這是改變不了的事實。

費城人願意開出「五年」的合約長度，已經是很有誠意了，因為根據美國運動合約資訊網站「Spotrac」的資料，大聯盟至少過去這30年來，還沒有出現過任何一張超過五年的捕手自由球員合約。所有長度超過五年的捕手合約，都是延長合約，而且總共也只有六張。

因此就筆者的看法，即便瑞爾穆托的身手很全面、也很優異，同時主守一個好球員稀缺的位置，但費城人開出五年破億美金的價碼，應該已經是到頂了。由於另外兩支在今年休賽季剛開始時很需要捕手的球隊——大都會、天使，分別選擇跟J. 麥坎（James McCann）、鈴木清簽約，所以瑞爾穆托已經少了兩個很大的潛在買家來競價，這也是值得考量的一點；而其他有捕手補強需求的球隊，除了藍鳥，其他大多都不願意開出大型複數年合約來補強。

因此，綜合種種因素，今年已經要滿30歲的瑞爾穆托，接受費城人開出的續留條件，我覺得之後不會令他後悔，也應該是他最好的選擇。過去兩年在費城人，他感覺適應得也不錯，打出很優質的成績。但當然，瑞爾穆托陣營還是有可能選擇繼續觀望下去；他的動向，會是接下來這段時間，大聯盟自由球員市場上，最值得關注的話題之一：到底現今大聯盟的最強捕手，會落腳誰家呢？