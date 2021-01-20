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MLB／藍鳥還想搶外野手布蘭德利 傳史布林格私下牽線

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥簽下史布林格後，仍然持續接洽另一外野老將布蘭德利。 歐新社
藍鳥簽下史布林格後，仍然持續接洽另一外野老將布蘭德利。 歐新社

藍鳥今(20)日做出重量級補強，以6年1億5000萬美元網羅明星外野手史布林格（George Springer），但根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥仍想增加外野深度，看上史布林格的外野拍檔布蘭德利(Michael Brantley)。

羅森索在推特上透露，藍鳥簽下史布林格後，仍然持續接洽另一外野老將布蘭德利，除了表示他們仍保持友好關係外，兩人也同屬「excel sports management」經紀公司，有機會同時披上藍鳥球衣再續前緣，而大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）甚至爆料，史布林格正試圖說服藍鳥簽下布蘭德利。

而藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）曾與布蘭德利有過一段淵源，在2008年轟動一時的沙巴西亞（CC Sabathia）交易案，正是由時任印地安人總經理的夏皮羅所主導，換回了當時仍在小聯盟打拼的布蘭德利，而布蘭德利也在印地安人效力整整10個賽季，並多次繳出亮眼打擊表現而佇立於聯盟。

現年33歲的布蘭德利上賽季出賽46場比賽，仍然保持優異的打擊三圍.300/.364/.476，外加5轟及22分打點。

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