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MLB／前道奇左投差點錯失冠軍戒 感謝巨人再給機會

聯合新聞網 / 綜合報導
前道奇怪姿左投伍德(Alex Wood)坦承，上賽季就想加盟巨人。 美聯社。
前道奇怪姿左投伍德(Alex Wood)坦承，上賽季就想加盟巨人。 美聯社。

前道奇怪姿左投伍德(Alex Wood)以1年300萬美元加盟巨人，但近日他坦承在上賽季就想加入這支灣區球隊，因認為自己在道奇尚有「未完成的任務」，最終也如願拿下世界大賽冠軍戒指。

以獨特投球姿勢聞名的伍德，近日向媒體坦承原以為會更早一步加入巨人，「上賽季前，基本上我只考慮巨人及道奇，對我來說這是一個非常艱難的決定，因為從個人以及其他角度來看，加入巨人是更明智的選擇，但我認為我在洛杉磯仍有未完成的任務，而我也有機會重返這支看起來是聯盟中最好的球隊，幸運的是我選對了，甚至我們還走到了世界大賽並拿下冠軍，我希望能在巨人複製這種成功。」

上賽季留下不理想的成績，伍德感謝新東家仍然與他簽下合約，「我很高興巨人總裁薩伊迪（Farhan Zaidi），讓我在新賽季重回舊金山，我很期待自己在巨人的時光，希望一切從新開始。」

2020賽季伍德雖僅在例行賽繳出0勝1負、防禦率6.39的成績，但在季後賽重拾身手，後援出賽6.2局僅被敲出5支安打失1分，防禦率僅1.35，而薩伊迪也表示伍德在季後賽的精采表現，也是決定簽下他的重要原因之一。

目前巨人先發輪值有古維托（Johnny Cueto）、高斯曼（Kevin Gausman）、德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani）及韋柏（Logan Webb），而伍德是唯一一位左投手。

舊金山 洛杉磯

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