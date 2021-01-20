MLB／天使簽前明星左投昆塔納 將與大谷競爭先發輪值

休賽季致力於補強投手的天使終於找到人選，今(20)日與前明星左投昆塔納（Jose Quintana）簽下1年800萬美元合約，新賽季將與大谷翔平等人競爭先發輪值位置。

昆塔納大聯盟生涯在白襪展開，效力5個賽季平均僅有3.51防禦率，並在2016年入選生涯唯一一次全明星賽，2017年遭交易至同城小熊後身手逐漸衰退，去年甚至因洗碗時左手遭到割傷而進入傷兵名單，僅留下出賽10局的紀錄，今季來到天使後將與同在小熊共事過的教頭麥登(Joe Maddon)再度攜手。

昆塔納將加入希尼（Andrew Heaney）、邦迪（Dylan Bundy）、坎寧（Griffin Canning）及山多瓦（Patrick Sandoval）組成的先發輪值，而即將重回投手丘的大谷翔平預計也將加入競爭行列。

昆塔納也是天使新任總管梅納西(Perry Minasian)上任以來所做的第5筆重要補強，休賽季陸續補進兩位「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias，游擊手）及伊格列西亞斯(Raisel Iglesias，終結者)、後援投手克勞迪歐(Alex Claudio)及捕手鈴木清(Kurt Suzuki)，5位球員新賽季的薪資一共為2325萬美元。