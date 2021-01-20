聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／天使簽前明星左投昆塔納 將與大谷競爭先發輪值
休賽季致力於補強投手的天使終於找到人選，今(20)日與前明星左投昆塔納（Jose Quintana）簽下1年800萬美元合約，新賽季將與大谷翔平等人競爭先發輪值位置。
昆塔納大聯盟生涯在白襪展開，效力5個賽季平均僅有3.51防禦率，並在2016年入選生涯唯一一次全明星賽，2017年遭交易至同城小熊後身手逐漸衰退，去年甚至因洗碗時左手遭到割傷而進入傷兵名單，僅留下出賽10局的紀錄，今季來到天使後將與同在小熊共事過的教頭麥登(Joe Maddon)再度攜手。
昆塔納將加入希尼（Andrew Heaney）、邦迪（Dylan Bundy）、坎寧（Griffin Canning）及山多瓦（Patrick Sandoval）組成的先發輪值，而即將重回投手丘的大谷翔平預計也將加入競爭行列。
昆塔納也是天使新任總管梅納西(Perry Minasian)上任以來所做的第5筆重要補強，休賽季陸續補進兩位「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias，游擊手）及伊格列西亞斯(Raisel Iglesias，終結者)、後援投手克勞迪歐(Alex Claudio)及捕手鈴木清(Kurt Suzuki)，5位球員新賽季的薪資一共為2325萬美元。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言