MLB／紅雀報價仍未符期待 莫里納冬季聯盟登板飆K洩恨

季後成為自由球員的老牌捕手莫里納(Yadier Molina)，開出2年合約條件，並以老東家紅雀為首要簽約對象，但雙方卻因價碼談不攏而遲遲無法達成協議，近日根據《聖路易郵報》報導，紅雀已向莫里納及投手韋恩萊特(Adam Wainwright)提出報價，但卻遠低於上個賽季的金額。

紅雀老闆迪威特(Bill DeWitt Jr.)表示，希望能將兩位球隊功勳順利簽回，但也坦承可能將有一位球員琵琶別抱，或是兩位一同攜手離開紅雀，「這是他們的決定，有些球團可能會提供更優渥的報酬，他們也許會接受，我們就靜靜等著看吧。」

先前莫里納曾透露，如果沒有令他心動的合約，可能將高掛球鞋，此舉也加速紅雀補強動作，無奈球團仍不領情，未能開出符合莫里納期待的報價。

遭到老東家無情對待，人在波多黎各冬季聯盟出賽的莫里納以登板投球來洩恨，在今日所屬球隊以大比分落後對手時，莫里納放下手中棒子接替投球，雖被敲出一支全壘打，但也以三振平息心中怒火。