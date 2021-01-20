MLB／隊史第二筆破億合約 藍鳥搶下明星外野手史布林格

根據《ESPN》消息，自由市場最火熱的明星外野手史布林格（George Springer）下家已塵埃落定，藍鳥開出6年1億5000萬美元成功網羅，也是繼前金手套外野手威爾斯(Vernon Wells)的7年1億2600萬美元後，唯二破億美元的大合約。

史布林格為休賽季令各隊垂涎三尺的明星球員之一，雖然在太空人多數時間擔任首棒打者，仍然有驚人長打能力，在過去6年中有5季取得20轟以上的成績，並入選3屆全明星賽，也帶領太空人奪下擊敗道奇拿下2017年冠軍，並獲選為世界大賽MVP，

而在季後賽中更是史布林格的大舞台，生涯一共敲出19轟與天使傳奇名將普荷斯（Albert Pujols）並列第四。

去年史布林格雖僅繳出2成65打擊率，但仍然全隊最高的14轟，外帶32分打點的表現，更是在季後賽中再敲出4轟，季末成為自由球員，也宣告不會重返太空人，在市場進度流動緩慢的情況下，等待多時的史布林格最後如願獲得破億美元合約。