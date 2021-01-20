MLB／靈柩停放主場投手丘 道奇向老教頭拉索達致敬

美國職棒洛杉磯道奇隊今天在球場上，為傳奇總教練拉索達舉行喪禮。拉索達棺木停放投手丘，告別這座奉獻一生的棒球聖殿。

美國棒球名人堂教練拉索達（Tommy Lasorda）1月7日因心臟衰竭過世，享壽93歲。今天下葬之前，他的靈柩回到了他第二個家，總愛稱之為「藍色天堂」的道奇球場。

「我流著道奇隊的藍色血液，有一天我死了，我將歸於天上的道奇天堂。」道奇隊在社群媒體貼出喪禮照片與拉索達生前名言。

棺木停放在投手丘上，上面是親友獻上的藍白色鮮花，紅土上寫著他生前的球衣背號2號。

結髮70年的妻子以及寶貝女兒出席這場追悼會，與親友圍繞在棺木周圍，因為疫情關係，每個人都戴著口罩並保持社交距離。這場私人儀式只有親友參加。

多次在重大賽事為道奇隊領唱國歌的黑人歌手威廉斯（Keith Williams Jr.）今天為拉索達開嗓唱國歌，多名神職人員帶領禱告，球場大螢幕上秀出拉索達穿著球衣，為球員拍手鼓勵的身影。

拉索達的運動界友人，曾是道奇球員的前紅襪隊總教練瓦倫泰（Bobby Valentine）、前天使隊總教練索西亞（Mike Scioscia）；籃球界的前老鷹隊總教練佛瑞特洛（Mike Fratello）都穿著2號球衣。

追思儀式結束之後，眾人一起抬起靈柩，走下投手丘，邁向球員休息室前的靈車。

拉索達投身棒球工作70年，球員時期擔任投手，退役之後擔任道奇總教練20年，1993年曾率隊來台灣比賽，1981年、1988年兩次拿下世界大賽冠軍。卸下職棒兵符之後，2000年擔任國家隊總教練，帶隊拿下奧運金牌。