MLB／向女記者傳送猥褻照片 大都會總管遭解雇

根據《ESPN》報導，去年休賽季上任的大都會總管波特（Jared Porter），近日坦承曾向一名女記者傳送裸露下體的不雅照，引發眾怒後最後遭大都會老闆柯恩（Steve Cohen）解雇，僅任職數個月就下台。

2016年波特在小熊任職球探時，曾向一位來自國外的女記者發送不雅照片，據《ESPN》報導，該名女記者稱波特多次以訊息騷擾，甚至收到下體「勃起照」，最終該名女記者選擇忽略波特的訊息，決定離開新聞業並返回家鄉。

《ESPN》事後向波特求證，他坦承確實曾與該名女記者發送訊息，但聲稱那些猥褻圖片不是他拍的，波特也隨後表示需要點時間回應，如今卻傳來已遭解雇的消息。

去年接手大都會老闆柯恩也證實波特已經離職，他在推特上表示：「在當初的記者會上，我提到過誠信的重要，這種行為應該是零容忍的。」而大都會總裁奧德森（Sandy Alderson）也在一份聲明中表示：「此事件體現出波特的舉動，並未達到大眾認可的行為，他也為自己的言行舉止致歉。」