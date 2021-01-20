聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／在教士浴火重生 前國聯救援王耶茨簽約藍鳥

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥已與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates）達成簽下1年550萬美元合約。 歐新社資料照片
藍鳥已與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates）達成簽下1年550萬美元合約。 歐新社資料照片

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥已與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates）達成協議，簽下1年550萬美元合約，另有450萬美元的激勵獎金，由於耶茨在去年8月進行移除手肘碎骨的手術，尚待體檢後合約才會正式成立。

耶茨在來到教士前，陸續遭洋基及天使擺進揮棄名單中，2018年接下教士終結者任務後表現扶搖直上，隔年出賽60場，繳出1.19防禦率、101次三振及41次救援成功，入選當年明星賽，耶茨季末也獲國聯救援王以及塞揚選票。

藍鳥先前已補進投手恰特伍德(Tyler Chatwood)，今在網羅前救援王耶茨，展現整頓牛棚的決心，但根據消息指出，藍鳥並未放棄爭奪外野強打史布林格（George Springer），在林多(Francisco Lindor)轉投大都會並尋求大約後，藍鳥也被認為是最有機會獲史布林格芳心的球隊。

藍鳥 教士 大都會

相關新聞

聘用艾普斯坦當顧問 美國職棒將有大變革？

在過去幾天中，美國的體育媒體將大多的心力都放在NBA職籃以哈登(James Harden)為主、鬧脾氣不打球的厄文(Kyrie Irving)交易和風暴中，但卻有一則美國職棒新聞被大多數的人給忽略，那

MLB／在教士浴火重生 前國聯救援王耶茨簽約藍鳥

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥已與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates）達成協議，簽下1年550萬美元合約，另有450萬美元的激勵獎金，由於耶茨

MLB／向女記者傳送猥褻照片 大都會總管遭解雇

根據《ESPN》報導，去年休賽季上任的大都會總管波特（Jared Porter），近日坦承曾向一名女記者傳送裸露下體的不雅照，引發眾怒後最後遭大都會老闆柯恩（Steve Cohen）解雇，僅任職數個月

MLB／道奇名人堂投手蘇頓辭世 「上古神獸」享壽75歲

背號20號的球衣已被美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇退休的名人堂投手沙頓（Don Sutton）過世，享壽75歲

MLB／藍鳥總算有人想來 一年約網羅投手恰特伍德

據MLB記者費桑（Mark Feinsand）報導，多倫多藍鳥以一年300萬美元的短約網羅前小熊投手恰特伍德(Tyler Chatwood)。 The Blue Jays have a one-

MLB／洋基搶人紅人王牌破局 美媒：因不願送走托瑞斯

先前傳出洋基球團已與紅人完成陣中王牌卡斯提歐（Luis Castillo）的交易，被紅人總管克拉爾（Nick Krall）與記者帕桑（Jeff Passan）嚴正駁斥，並表示絕無此事，另一名記者海曼（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。