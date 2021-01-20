MLB／在教士浴火重生 前國聯救援王耶茨簽約藍鳥

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥已與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates）達成協議，簽下1年550萬美元合約，另有450萬美元的激勵獎金，由於耶茨在去年8月進行移除手肘碎骨的手術，尚待體檢後合約才會正式成立。

耶茨在來到教士前，陸續遭洋基及天使擺進揮棄名單中，2018年接下教士終結者任務後表現扶搖直上，隔年出賽60場，繳出1.19防禦率、101次三振及41次救援成功，入選當年明星賽，耶茨季末也獲國聯救援王以及塞揚選票。

藍鳥先前已補進投手恰特伍德(Tyler Chatwood)，今在網羅前救援王耶茨，展現整頓牛棚的決心，但根據消息指出，藍鳥並未放棄爭奪外野強打史布林格（George Springer），在林多(Francisco Lindor)轉投大都會並尋求大約後，藍鳥也被認為是最有機會獲史布林格芳心的球隊。