MLB／道奇名人堂投手蘇頓辭世 「上古神獸」享壽75歲

背號20號的球衣已被美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇退休的名人堂投手蘇頓(Don Sutton)過世,享壽75歲。

沙頓的兒子達倫.蘇頓(Daron Sutton )今天在推特上表示,他的父親昨晚「在睡夢中過世」。

達倫在推文中寫道:「他像所有我認識的人一樣努力,他對所有的人都很尊重…他也常帶我去工作。對他所做的一切,我非常的感激。安息吧。」這則推文附有照片,包括達倫和父親的合影以及父親與道奇隊友的合照。

蘇頓曾4度獲選參加明星賽,生涯拿下324勝,和另一位名人堂球星萊恩(Nolan Ryan)並列史上第14多。 美聯社

蘇頓曾4度獲選參加明星賽,生涯拿下324勝,和另一位名人堂球星萊恩(Nolan Ryan)並列史上第14多。

以耐投著稱的蘇頓,1966年加入道奇,自菜鳥年開始,生涯前21個球季,有20季的單季投球局數至少達200局,唯一的例外是1981年,當時的球季因為MLB球員罷工而縮短。

根據的資料,蘇頓是史上生涯拿下超過3000次三振、300勝,且防禦率低於3.50的10位投手之一。

他為道奇投球直到1980年,曾助球隊於1974年、1977年、1978年闖進世界大賽。

接著他遊走休士頓、密爾瓦基、奧克蘭、加州天使等隊。

1988年是他生涯最後一季,他重新回到道奇,但受到手肘傷勢所苦。道奇在他們贏得當年世界大賽冠軍的兩個月前將他釋出。

但道奇於1998年將蘇頓的球衣背號退休,是該隊第10個退休的球衣背號。

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of Hall of Famer and Dodger all-time great Don Sutton. Our thoughts are with his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/RArUeoiBB1