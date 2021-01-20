聘用艾普斯坦當顧問 美國職棒將有大變革？

在過去幾天中，美國的體育媒體將大多的心力都放在NBA職籃以哈登(James Harden)為主、鬧脾氣不打球的厄文(Kyrie Irving)交易和風暴中，但卻有一則美國職棒新聞被大多數的人給忽略，那就是前芝加哥小熊隊總管艾普斯坦(Theo Epstein)，獲聘為大聯盟總部辦公室顧問，服務於執行長與球隊老闆委員會，負責以他專長的大數據棒球和操作球隊運籌帷幄的能力來強化棒球可看性和活絡球迷市場，這個人事布達可能將會是美國職棒為改善過去市場低迷、球迷流失的一個重要聘用決策，或許未來幾十年再回頭看，這將會是美國職棒史上場外的一關鍵。

才50歲不到的艾普斯坦目前已經符合了進入棒球名人堂的資格了，畢竟在美國職棒史上沒有任何一位專業管理人，能夠在短短的10多年裡，帶著兩支加起來快200年未得總冠軍的球隊，一舉拿下世界大賽冠軍盃，紅襪隊86年、小熊隊108年，在這加起來快兩世紀的歲月裡，紅襪隊換了10名球隊總管(或總裁)、小熊隊更是上上下下超過20名的管理人，甚至包含當時的老闆，青箭口香糖的老闆威格利祖孫(William Wrigley Jr. & III)都無法突破奪冠魔障，而年紀輕輕的艾普斯坦辦到了。

因此艾普斯坦不光是對這兩隊有莫大的貢獻，對整體美國職棒的發展，他也算在重要記事之內。畢業於耶魯大學文學士的他，在高中、大學起就開始從事棒球場上的運動和場下的管理活動。他也算是這幾年興起的大數據棒球先行者，能夠將場上的棒球紀錄和場外的棒球情況以數據方式做管理。大聯盟這次對他的聘請就本身來說，就已經是一個利多的消息了。

眾所皆知，棒球在老一輩的美國人心中一直是超越籃球和美足的，不論種族、地區、貧富，棒球就是美國人夏季時間的周末運動重心，更是社區藉由運動凝聚的一核心活動。百萬個社區，在周日的家庭行程就是，周日上午進教堂、下午大夥回家換球衣、爸媽準備折疊椅和食物，看著孩子在社區裡的棒球場上對戰。

小朋友參加的社區棒球對美國人來說有很大的意義，比其他運動更能凝聚家人的向心力。 歐新社資料照片

但這幾年就像所有產業受到電子波浪的興起，棒球運動有著球迷老年化、棒球人口外移和球迷流失的嚴重問題，尤其棒球在過去的二、三十年中，美國本土的棒球員和以拉丁美洲為主的外籍棒球員人口比例漸漸拉近，也讓一些比較保守派的美國棒球迷感到失落與威脅，造成本土棒球迷的流失，這些球迷其實在過去是真正具有龐大消費能力的主力，能買較好的座位、一進場就能動輒花美金一兩百元的能力，啤酒、熱狗、球場內禮品店不打折(反而更貴)的棒球商品。

過去這些年來美國職棒不是沒有針對棒球目前所遇到的問題做改善，試圖加快球賽的節奏、刻意營造強力棒球的環境，但看起來好像還需要一個更強而有力的管理者，來針對目前的問題做更有效和奇招(think outside the box)的策略，來拯救日益落後其他運動的棒球。

到球場看比賽曾經是眾多美國人的最愛，但隨著時代的變遷，年輕人有更多的選擇，也更沒有耐心去看幾小時的比賽。 2018 Topps 球員卡

對於艾普斯坦來說，獲聘為大聯盟總部的高層管理職位是一項殊榮，但壓力不小，棒球運動就有一點像是筆者曾經從事過的報紙媒體類似。在過去的近兩百年來，報紙開始風行，一直是人類獲得消息來源的一個重要媒介，但過去20年來，因為受電子媒體的興起，報紙開始走下坡。說的更確切一點，電子媒體帶來的影音、聲光和即時性，是傳統紙類媒體無法超越的，一個新聞產生，藉由電子與紙類的不同傳送，時間可以差數小時或甚至幾日以上，根本在不同的檔次。

棒球也一樣，在上個世界，美國還是個剛從農業轉工業的國家，大家還是在過著較慢但也較充裕的美國時間，細細看著投捕暗號、打帶跑、短打觸擊推跑者上壘的「America Pastime」。進入了現在的電子時代，大家的速度和節奏都加快了，球迷要在短暫的兩小時球賽裡看到美足達陣，籃球扣籃、火鍋、妙傳和冰球的長射門及小組短傳射門，要的是瞬時間的精彩畫面，年輕一代習慣電腦前的聲光、速度遊戲，已經無法接受慢慢耗的慢節奏運動，也不想等隔好幾局、10幾分鐘才偶有的全壘打。

看一場電競比賽十幾分鐘就搞定，連冷場的機會都沒有，不像棒球有時一局就要打十幾分鐘。 聯合報系資料照片

就此而言，艾普斯坦未來的責任不可謂不大。要如何解決或改進，這不是無解的問題，大聯盟的確是需要艾普斯坦這種人來幫忙。艾普斯坦的出現可說是美國職棒難得的一名管理金童。上世紀美國職籃有史坦(David Stern)執行長來將NBA帶進全世界。棒球除在歐洲與南亞之外，也是一項風行世界的運動，進入21世紀艾普斯坦能否將走下坡的美國棒球換個檔後再往上爬，我們應該抱著有信心的態度拭目以待！