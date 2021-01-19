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MLB／藍鳥總算有人想來 一年約網羅投手恰特伍德
據MLB記者費桑（Mark Feinsand）報導，多倫多藍鳥以一年300萬美元的短約網羅前小熊投手恰特伍德(Tyler Chatwood)。
The Blue Jays have a one-year deal with Tyler Chatwood, per source. Deal is pending physical.— Mark Feinsand (@Feinsand) January 19, 2021
Per @ShiDavidi, Chatwood will earn $3M with incentives that can push it to $5.5M. First with the agreement: @JonHeyman
31歲的恰特伍德有10年大聯盟資歷，過去曾待天使、落磯、小熊等隊，近三年他在30場先發繳出4.70的防禦率，縮水賽季雖然防禦率高漲至5.30，但12.1的每9局三振率卻是生涯新高。藍鳥或許是看上了他速球與曲球的高轉速，這讓他有更高的天花板，而2020賽季開發出的新球種卡特球，有43％的機率讓打者揮空。
恰特伍德同時能適應先發及後援，文中指出藍鳥預計2021賽季讓他從牛棚出發。
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