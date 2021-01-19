MLB／洋基搶人紅人王牌破局 美媒：因不願送走托瑞斯

先前傳出洋基球團已與紅人完成陣中王牌卡斯提歐（Luis Castillo）的交易，被紅人總管克拉爾（Nick Krall）與記者帕桑（Jeff Passan）嚴正駁斥，並表示絕無此事，另一名記者海曼（Jon Heyman）則爆料破局關鍵：洋基不願送走游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）。

Reds asked the Yankees for SS Gleyber Torres plus in Castillo talks as just said on @MLBNetwork. That makes sense as both are young stars, and Cincinnati needs a SS. Yankees said no. Also not a surprise, Now Castillo very likely stays in Cincy. — Jon Heyman (@JonHeyman) January 18, 2021

《MLB Network》資深記者海曼在推特上透露，紅人希望洋基把當家游擊手托瑞斯放進包裹換取先發王牌卡斯提歐，而這項提議被否決，交易案也因此胎死腹中。

卡斯提歐交易案在昨日一度被炒的沸沸揚揚，原因是有不明消息來源指出雙方已達成交易，搞得紅人總管克拉爾必須親自出來滅火，表示卡斯提歐將在2021年續留紅人隊。

托瑞斯縮水賽季表現不理想，打擊率僅.243、wRC+ 106，僅略優於平均，不過總管凱許曼（Brian Cashman）仍視這位兩屆明星游擊手為非常重要的資產，對他明年能找回身手、並與勒梅休（DJ LeMahieu）組成堅實二游防線抱有期待，紅人王牌卡斯提歐則展現王牌身手，繳出防禦率3.21及2.65的FIP。