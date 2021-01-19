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MLB／放話搶人卻乏人問津 藍鳥沒人要來主要原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥乏人問津的原因在於疫情影響，美國與加拿大的邊境限制所造成其主場的不確定性有關，不過總裁夏皮羅樂觀認為新賽季能在多倫多主場開打。 美聯社
藍鳥乏人問津的原因在於疫情影響，美國與加拿大的邊境限制所造成其主場的不確定性有關，不過總裁夏皮羅樂觀認為新賽季能在多倫多主場開打。 美聯社

多倫多藍鳥隊自休賽季開始便頻頻放話，說是要準備搶下自由市場的每一條大魚，但似乎都無疾而終，有記者撰文指出藍鳥乏人問津的原因在於疫情影響，美國與加拿大的邊境限制所造成其主場的不確定性有關。

據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）報導，藍鳥目前把目標鎖定在明星外野手史布林格（George Springer），和耶茨（Kirby Yates）、漢德（Brad Hand）在內的幾名頂尖後援投手，當然也曾向已經與洋基簽約的勒梅休（DJ LeMahieu）報價但無果。

不料藍鳥的補強卻可能因為疫情、加拿大與美國邊境限制而有變數，海曼透露藍鳥正在努力但是礙於主場的不確定性，導致有些球員猶豫不決最終轉投其他球隊，而2021賽季的比賽地點目前仍尚未確定。

據美國媒體《theScore》報導，雖然主場還未定下，但藍鳥已經排定將要在2月27日於佛羅里達州的達尼丁展開春訓，而首場主場賽事則訂在4月9日。而去年12月藍鳥球團對於新球季能在多倫多舉辦主場賽事表達樂觀態度，總裁夏皮羅（Mark Shapiro）更不打算在春訓前要求政府官員給予堅定的答覆。

疫情 多倫多 加拿大

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