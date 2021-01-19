MLB／傳萊斯特簽約國民 與教頭、史瓦柏續前緣

前小熊隊王牌萊斯特（Jon Lester）確定簽約華盛頓國民，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）推特指出，他與國民隊已達成一年合約協定，詳細合約金額仍未知。

Left-handed starter Jon Lester and the Washington Nationals are in agreement on a one-year deal with a mutual option, pending physical, sources familiar with the contract told ESPN.



After a phenomenal six years in Chicago, Lester off to D.C. to join Scherzer, Strasburg, Corbin. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 19, 2021

37歲的老將萊斯特為五屆全明星球員，先前曾待過紅襪、運動家及小熊，並在小熊及紅襪時期都摘下世界大賽冠軍，六年前他和小熊簽下總值1億5500萬的合約，但在過去兩年身手急速下滑，合計232.2局、防禦率4.64，也因此小熊在最後一年選擇以1000萬美元將他買斷成為自由球員。

Jon Lester's contract with the #Nats will be straight one-year deal with no options once it becomes official. — Bob Nightengale (@BNightengale) January 19, 2021

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）與剛簽約的史瓦柏（Kyle Schwarber）都是2016年小熊的奪冠班底，對萊斯特來說勢必會減少更多適應上的問題。

如今國民輪值也補強完成，由三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）領軍，後有世界大賽MVP史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin），如今加上老將萊斯特，將成為2021賽季聯盟最具競爭力的先發陣容之一。