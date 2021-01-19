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MLB／傳萊斯特簽約國民 與教頭、史瓦柏續前緣

聯合新聞網 / 綜合報導
萊斯特（Jon Lester）找到新東家。 歐新社
萊斯特（Jon Lester）找到新東家。 歐新社

前小熊隊王牌萊斯特（Jon Lester）確定簽約華盛頓國民，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）推特指出，他與國民隊已達成一年合約協定，詳細合約金額仍未知。

37歲的老將萊斯特為五屆全明星球員，先前曾待過紅襪、運動家及小熊，並在小熊及紅襪時期都摘下世界大賽冠軍，六年前他和小熊簽下總值1億5500萬的合約，但在過去兩年身手急速下滑，合計232.2局、防禦率4.64，也因此小熊在最後一年選擇以1000萬美元將他買斷成為自由球員。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）與剛簽約的史瓦柏（Kyle Schwarber）都是2016年小熊的奪冠班底，對萊斯特來說勢必會減少更多適應上的問題。

如今國民輪值也補強完成，由三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）領軍，後有世界大賽MVP史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin），如今加上老將萊斯特，將成為2021賽季聯盟最具競爭力的先發陣容之一。

華盛頓 競爭力

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