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MLB／大都會要搶史布林格 權威記者建議效仿勒梅休合約

聯合新聞網 / 綜合報導
史布林格。 歐新社
史布林格。 歐新社

紐約大都會隊在這個休賽季以充分展現自己的野心，除了簽下明星捕手麥肯（James McCann），更從印地安人隊交易來明星游擊手林多（Francisco Lindor）與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），先前傳出他們還對外野手史布林格（George Springer）感興趣，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）進一步撰文提出簽下史布林格的可行性。

羅森索建議大都會可參照洋基隊簽下勒梅休（DJ LeMahieu）的合約形式，洋基在爭奪戰中開出最大的總額9000萬，同時加長合約長度為6年以攤提均薪，而他也提到史布林格因為年紀較小，最終如果開出破億合約是可預期的。

羅森索也建議大都會，可以試著把陣中一些投手給交易出去，像是法米利亞（Jeurys Familia）與左投梅茲（Steven Matz）來降低薪資。日前據《紐約時報》報導，31歲的史布林格在2020縮水賽季的51場出賽中敲出14轟與32分打點、攻擊指數.899，即使在完整賽季的2019也繳出39轟、96分打點與攻擊指數.974的頂級成績，他的進攻能力對於嚴重左傾的大都會打線會是一大助力。

而相較於大都會打算避開豪華稅，藍鳥隊因為」他們離稅線還有一大段差距，可直接開出一張均薪更高，但年限不那麼長的合約來搶史布林格，據了解藍鳥已經向他開出了一張5年破億美元的合約。

入選三屆全明星賽的史布林格在2020賽季用成績證明即使沒有作弊，自己也是聯盟的頂尖打者，若「富爸爸」柯恩（Steve Cohen）決定下手，或許大都會該考慮的不是金錢，而是如何安排隊內包括尼莫（Brandon Nimmo）、康佛托（Michael Conforto）等強力外野手的打線排序。

紐約時報 薪資

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